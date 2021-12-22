live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Одесса
  • В Одессе мужчина обокрал работницу магазина: ему грозит до шести лет заключения

В Одессе мужчина обокрал работницу магазина: ему грозит до шести лет заключения

Одесса
22 декабря 12:02
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 139
views-icon
Читать на украинском
Его разыскивали около суток
В Одессе мужчина обокрал работницу магазина: ему грозит до шести лет заключения

В Одессе на Люстдорфской дороге мужчина украл телефон у работницы лавки. Он попросил ее взвесить рыбу, а сам выхватил гаджет и убежал.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также: Организаторы и члены преступной организации попадут в суд за попытку ввоза кокаина в Одессу

Как именно украл

Мобильный телефон 61-летней женщины находился на прилавке. Гаджет стоил более четырех тысяч гривен. Установить личность правонарушителя удалось за сутки. Он не успел сбыть технику, поэтому ее изъяли у него.

Оказалось, что подозреваемым оказался житель Дачненской ОТГ.  Мужчина уже имеет судимость за разбой. Его действия следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, за грабеж правонарушителю грозит от четырех до шести лет заключения.

Кражи в Одессе и области

Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Маргарита Юзяк
В 2020 году закончила ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За два года до выпуска начала деятельность с "Недели Добрых Дел", а уже с третьего курса присоединилась к ИА "Одесса-медиа". После почти двух лет работы судьба и желание разбираться в общественно важных темах привели на "Новини.LIVE Odesa".
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 139
Одесса кража телефоны
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Кабмин назначил президентские стипендии паралимпийцам и дефлимпийцам Одесской области

Кабмин назначил президентские стипендии паралимпийцам и дефлимпийцам Одесской области

23 декабря 21:51

Одесса
В Одессе 58-летняя продавала безакцизные сигареты в МАФе: полиция изъяла несколько тысяч пачек

В Одессе 58-летняя продавала безакцизные сигареты в МАФе: полиция изъяла несколько тысяч пачек

23 декабря 21:30

Одесса
Опасна для здоровья: в трех районах Одесской области питьевая вода не соответствует нормам

Опасна для здоровья: в трех районах Одесской области питьевая вода не соответствует нормам

23 декабря 20:50

Одесса
Опять те же лица: в Черноморске сменится руководство – что известно

Опять те же лица: в Черноморске сменится руководство – что известно

23 декабря 20:38

Одесса
Главная Одесса В Одессе мужчина обокрал работницу магазина: ему грозит до шести лет заключения
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен