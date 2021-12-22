В Одессе мужчина обокрал работницу магазина: ему грозит до шести лет заключения

В Одессе на Люстдорфской дороге мужчина украл телефон у работницы лавки. Он попросил ее взвесить рыбу, а сам выхватил гаджет и убежал.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Как именно украл

Мобильный телефон 61-летней женщины находился на прилавке. Гаджет стоил более четырех тысяч гривен. Установить личность правонарушителя удалось за сутки. Он не успел сбыть технику, поэтому ее изъяли у него.

Оказалось, что подозреваемым оказался житель Дачненской ОТГ. Мужчина уже имеет судимость за разбой. Его действия следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, за грабеж правонарушителю грозит от четырех до шести лет заключения.

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