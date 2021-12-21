В Одессе из-за ДТП не курсируют троллейбусы №3 и №8. Видео

В Одессе 21 декабря временно перестали курсировать троллейбусы №3 и №8. Электрический транспорт не смог продолжить путь из-за ДТП в центре.
Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa.
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На Большой Арнаутской случилась поломка авто. Вследствие этого перекрыт крайний правый ряд. Поэтому в ближайшие часы вряд ли удастся воспользоваться двумя городскими маршрутами.
Кроме этого, из-за перекрытой полосы дороги осложнилось движение транспорта. Также провоцирует пробки перекопанный участок на Осипова, который должны были открыть еще 13 декабря. Как результат, почти весь центр города с утра до вечера страдает от заполненных дорог.