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В Одессе из-за ДТП не курсируют троллейбусы №3 и №8. Видео

Одесса
21 декабря 11:38
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По улице уже выстроилась очередь из троллейбусов
В Одессе из-за ДТП не курсируют троллейбусы №3 и №8. Видео

В Одессе 21 декабря временно перестали курсировать троллейбусы №3 и №8. Электрический транспорт не смог продолжить путь из-за ДТП в центре.

Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa.

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Что известно о ДТП

На Большой Арнаутской случилась поломка авто. Вследствие этого перекрыт крайний правый ряд. Поэтому в ближайшие часы вряд ли удастся воспользоваться двумя городскими маршрутами. 

Кроме этого, из-за перекрытой полосы дороги осложнилось движение транспорта. Также провоцирует пробки перекопанный участок на Осипова, который должны были открыть еще 13 декабря. Как результат, почти весь центр города с утра до вечера страдает от заполненных дорог.

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Автор публикации
Маргарита Юзяк
В 2020 году закончила ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За два года до выпуска начала деятельность с "Недели Добрых Дел", а уже с третьего курса присоединилась к ИА "Одесса-медиа". После почти двух лет работы судьба и желание разбираться в общественно важных темах привели на "Новини.LIVE Odesa".
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ДТП Одесса
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