В Одессе горит дом, по меньшей мере один человек пострадал

В Одессе возник пожар в доме на улице Атамана Головатого. На месте происшествия работают медики и спасатели.

Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa.

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Причина возгорания неизвестна

В заброшенном доме на улице Атамана Головатого возник пожар. Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Известно, что от огня пострадал по меньшей мере один человек. На месте происшествия работают спасатели. Также дежурят медики.

Кроме того, по улице частично перекрыли движение, поэтому автомобилям проехать там довольно трудно. В городе возникли пробки.

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