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В Одессе горит дом, по меньшей мере один человек пострадал

Одесса
22 декабря 14:14
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На улице частично перекрыли движение транспорта
В Одессе горит дом, по меньшей мере один человек пострадал

В Одессе возник пожар в доме на улице Атамана Головатого. На месте происшествия работают медики и спасатели.

Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa.

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Причина возгорания неизвестна

В заброшенном доме на улице Атамана Головатого возник пожар. Что стало причиной возгорания – пока неизвестно. 

Известно, что от огня пострадал по меньшей мере один человек. На месте происшествия работают спасатели. Также дежурят медики. 

Кроме того, по улице частично перекрыли движение, поэтому автомобилям проехать там довольно трудно. В городе возникли пробки.

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Автор публикации
Юлия Леськова
В 2019 году закончила факультет «Журналистики и информации» в БГПК им. Михаила Грушевского по специальности «Издательское дело и редактирование». Работала корреспондентом и редактором сайта регионального издания Буковины. Теперь работаю в команде крутых людей на Новини.LIVE Одесса!
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Одесса пожар ГСЧС
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