В Одессе десятки моряков вышли на митинг с файерами. Видео

В Одессе моряки митингуют под стенами "Морричсервиса". Они требуют вернуть средства в сфере оформления документов и остановить коррупцию.

Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa.

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Детали о митинге

Под стенами офиса собрались десятки мужчин с файерами и футбольными дудками. Год назад моряков лишили возможности самостоятельно сдать экзамены и получить сертификаты, которые нужны им для работы. Как результат они стали жаловаться на коррупцию и слишком высокие суммы, которые у них требуют.

Добавим, что это уже далеко не первый митинг моряков. Впрочем, местные и областные власти не решают проблему, а протесты не влияют на руководство "Морричсервиса".

Что известно о ситуации вокруг моряков