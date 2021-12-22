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В Одессе десятки моряков вышли на митинг с файерами. Видео

В Одессе моряки митингуют под стенами "Морричсервиса". Они требуют вернуть средства в сфере оформления документов и остановить коррупцию.

Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa.

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Детали о митинге

Под стенами офиса собрались десятки мужчин с файерами и футбольными дудками. Год назад моряков лишили возможности самостоятельно сдать экзамены и получить сертификаты, которые нужны им для работы. Как результат они стали жаловаться на коррупцию и слишком высокие суммы, которые у них требуют.

Добавим, что это уже далеко не первый митинг моряков. Впрочем, местные и областные власти не решают проблему, а протесты не влияют на руководство "Морричсервиса".

Что известно о ситуации вокруг моряков

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Автор публикации
Маргарита Юзяк
В 2020 году закончила ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За два года до выпуска начала деятельность с "Недели Добрых Дел", а уже с третьего курса присоединилась к ИА "Одесса-медиа". После почти двух лет работы судьба и желание разбираться в общественно важных темах привели на "Новини.LIVE Odesa".
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Одесса митинг моряки
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