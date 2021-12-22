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В Одессе анонимы помогли задержать мужчину, который искал наркотики на детплощадке

Одесса
22 декабря 12:39
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Его разоблачили вечером 21 декабря
В Одессе анонимы помогли задержать мужчину, который искал наркотики на детплощадке

В Одессе на Канатной очевидцы увидели мужчину, который что-то подозрительно искал. По сообщению анонимов, патрульные нашли у него наркотическое вещество.

Об этом сообщает Патрульная полиция в Одесской области.

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Что нашли при нем

Заявитель, кроме точного адреса, предоставил еще и детальное описание лица. Прибывшие патрульные 21 декабря нашли человека, похожего по описанию, неподалеку от детской площадки. При мужчине нашли сверток с каннабисом. 

Протокол

Для выяснения всех обстоятельств и предоставления правовой квалификации действиям мужчины инспекторы вызвали следственно-оперативную группу. О квалификации происшествия правоохранители информации не добавили. 

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23 ноября на Академика Филатова задержали двух мужчин, которые вели себя неадекватно. У них нашли наркотики и медицинский шприц с веществом наркотического происхождения, а также таблетки.

"Нарконовости" Одесской области

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Автор публикации
Маргарита Юзяк
В 2020 году закончила ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За два года до выпуска начала деятельность с "Недели Добрых Дел", а уже с третьего курса присоединилась к ИА "Одесса-медиа". После почти двух лет работы судьба и желание разбираться в общественно важных темах привели на "Новини.LIVE Odesa".
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Одесса наркотики
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