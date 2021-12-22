В Одессе анонимы помогли задержать мужчину, который искал наркотики на детплощадке

В Одессе на Канатной очевидцы увидели мужчину, который что-то подозрительно искал. По сообщению анонимов, патрульные нашли у него наркотическое вещество.

Об этом сообщает Патрульная полиция в Одесской области.

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Что нашли при нем

Заявитель, кроме точного адреса, предоставил еще и детальное описание лица. Прибывшие патрульные 21 декабря нашли человека, похожего по описанию, неподалеку от детской площадки. При мужчине нашли сверток с каннабисом.

Протокол

Для выяснения всех обстоятельств и предоставления правовой квалификации действиям мужчины инспекторы вызвали следственно-оперативную группу. О квалификации происшествия правоохранители информации не добавили.

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23 ноября на Академика Филатова задержали двух мужчин, которые вели себя неадекватно. У них нашли наркотики и медицинский шприц с веществом наркотического происхождения, а также таблетки.

"Нарконовости" Одесской области