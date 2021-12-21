live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Одесса
  • В Мариуполе упала главная городская елка: ее отправили в Одессу на "вакцинацию"

В Мариуполе упала главная городская елка: ее отправили в Одессу на "вакцинацию"

Одесса
21 декабря 11:56
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 206
views-icon
Читать на украинском
По факту падения искусственного дерева будет проведено служебное расследование, о результатах которого сообщат позже
В Мариуполе упала главная городская елка: ее отправили в Одессу на "вакцинацию"

Главная елка Мариуполя, которая рухнула 19 декабря из-за сильного ветра, едет на ремонт в Одессу. Ее планируют проверить и в течение 5-7 дней вернуть на прежнее место.

Об этом сообщается на сайте Мариупольского городского совета.

Читайте также: В Одесской области построили трех метровую елку из пятикопеечных монет. Фото

Подробности новогоднего падения и последствия

По словам первого заместителя городского головы Михаила Когута, основной причиной падения стал аномальный ветер, который достигал 25 метров в секунду. Из-за этого она и рухнула. На момент падения новогоднего дерева никто из людей не пострадал.

Елку отвезли в Одессу, где находится офис подрядчика, который поставлял искусственное дерево в Мариуполь еще в прошлом году. Ее планируют проверить отремонтировать в течение 5-7 дней и вернуть на прежнее место. Все работы по усилению конструкций и креплений будут проводиться на основании гарантийных условий за счет подрядной организации.

Михаил Когут отметил, что 21 декабря были обследованы елки в Юбилейном парке имени Гурова и в парке "Радуга" на Левобережье. Они закреплены должным образом и не несут опасности для жителей.

Новый год в Одессе – новости

Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Виталий Томин
В 2017 году окончил ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За три года до выпуска начал свою деятельность с ОГТРК (Одесская телерадиокомпания). С третьего курса работал в газете "Моряк Украины". В 2020 году желание развиваться и работать на благо общества привело в Новини. LIVE Odesa.
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 206
Одесса Новый год 2022 год
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Кабмин назначил президентские стипендии паралимпийцам и дефлимпийцам Одесской области

Кабмин назначил президентские стипендии паралимпийцам и дефлимпийцам Одесской области

23 декабря 21:51

Одесса
В Одессе 58-летняя продавала безакцизные сигареты в МАФе: полиция изъяла несколько тысяч пачек

В Одессе 58-летняя продавала безакцизные сигареты в МАФе: полиция изъяла несколько тысяч пачек

23 декабря 21:30

Одесса
Опасна для здоровья: в трех районах Одесской области питьевая вода не соответствует нормам

Опасна для здоровья: в трех районах Одесской области питьевая вода не соответствует нормам

23 декабря 20:50

Одесса
Опять те же лица: в Черноморске сменится руководство – что известно

Опять те же лица: в Черноморске сменится руководство – что известно

23 декабря 20:38

Одесса
Главная Одесса В Мариуполе упала главная городская елка: ее отправили в Одессу на "вакцинацию"
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен