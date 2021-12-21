В Мариуполе упала главная городская елка: ее отправили в Одессу на "вакцинацию"

Главная елка Мариуполя, которая рухнула 19 декабря из-за сильного ветра, едет на ремонт в Одессу. Ее планируют проверить и в течение 5-7 дней вернуть на прежнее место.

Об этом сообщается на сайте Мариупольского городского совета.

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Подробности новогоднего падения и последствия

По словам первого заместителя городского головы Михаила Когута, основной причиной падения стал аномальный ветер, который достигал 25 метров в секунду. Из-за этого она и рухнула. На момент падения новогоднего дерева никто из людей не пострадал.

Елку отвезли в Одессу, где находится офис подрядчика, который поставлял искусственное дерево в Мариуполь еще в прошлом году. Ее планируют проверить отремонтировать в течение 5-7 дней и вернуть на прежнее место. Все работы по усилению конструкций и креплений будут проводиться на основании гарантийных условий за счет подрядной организации.

Михаил Когут отметил, что 21 декабря были обследованы елки в Юбилейном парке имени Гурова и в парке "Радуга" на Левобережье. Они закреплены должным образом и не несут опасности для жителей.

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