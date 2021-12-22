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Тендер на реставрацию художественного музея в Одессе сорвался: какая причина

Одесса
22 декабря 21:12
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На это были готовы потратить 15 миллионов гривен
Тендер на реставрацию художественного музея в Одессе сорвался: какая причина

В Одессе сорвался тендер на реставрацию художественного музея. 

Об этом сообщает Zakupki prom.

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Будут проводить повторный тендер

Департамент капитального строительства Одесской облгосадминистрации не смог провести 22 декабря тендер по отбору фирмы-подрядчика для осуществления ремонтно-реставрационных работ в здании Одесского художественного музея из-за подачи лишь одной заявки на участие в конкурсе.

На это были готовы потратить 15 миллионов гривен. Однако в указанные сроки подала заявку только одна компания, так что провести тендер не удалось.

Очевидно, повторный отборочный тендер на выполнение работ, согласно проектно-сметной документации будет объявлен зимой или в начале весны.

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Автор публикации
Юлия Леськова
В 2019 году закончила факультет «Журналистики и информации» в БГПК им. Михаила Грушевского по специальности «Издательское дело и редактирование». Работала корреспондентом и редактором сайта регионального издания Буковины. Теперь работаю в команде крутых людей на Новини.LIVE Одесса!
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Одесса тендер
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Главная Одесса Тендер на реставрацию художественного музея в Одессе сорвался: какая причина
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