Сугробы или лужи: какая погода будет в Одессе на Новый год

На новогодние праздники большинство ожидает традиционной снежной погоды и морозов, однако будут ли они в Одессе? Синоптики прогнозируют, что ближе к Новому году в Украине будет морозная погода и снег.

Об этом сообщает Sinoptik.ua

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Какой погоды ожидать в Одессе к новогодним праздникам?

Синоптики прогнозируют, что уже с 24 декабря и практически до конца месяца в Украине большинство регионов "почувствуют" существенные похолодания и морозы. В некоторых регионах даже будет снежить.

В Одессе в канун Нового года, 30 декабря, будет идти мокрый снег, а температура опустится до нулевых показателей. Впрочем, уже в ночь с 30 на 31 в Одессе прогнозируют снижение температуры до -3 градусов, поэтому, вероятно, горожанам будет угрожать гололедица.

В Одессе прогнозируют, что в новогоднюю ночь, 31 декабря, будет морозно. Температура достигнет показателей -4 утром и изменится до -1 градуса под вечер. Снег, по версии Sinoptik, в Одессе не выпадет в этот день, однако небо будет облачным.

Будет снежить практически всюду, кроме юга

Также, по версии синоптиков УНИАН, 31 декабря Украину "скуют" морозы. В некоторых регионах температура воздуха опустится до -24 градусов. Снег будет идти практически во всех регионах страны, кроме центральной и южной части. В Одесской области прогнозируют морозную погоду с температурой воздуха в -5 градусов и облачное небо без осадков.

Какой будет зима в Одесской области в январе и феврале?

В начале января холодный арктический воздух накроет западную часть Украины. Там может выпасть снег, а температура воздуха опустится до минусовых показателей. Одесса тем временем будет находиться в умеренных климатических показателях. В общем, синоптики прогнозируют аномально теплую зиму в Украине и Европе. Впрочем, в зимний период возможны "вкрапления" в виде арктических вторжений холодного воздуха и сильных снегопадов. Поэтому, возможно, одесситам еще повезет увидеть снежные заносы и почувствовать морозный воздух в течение 2 зимних месяцев.

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