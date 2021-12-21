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Синоптики прогнозируют резкое похолодание и морозы: прогноз погоды в Одессе на 22 декабря

Одесса
22 декабря 08:11
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Столбик термометра продержится на отметке от -2 градусов до -4 градусов
Синоптики прогнозируют резкое похолодание и морозы: прогноз погоды в Одессе на 22 декабря

В среду, 22 декабря, уже утром небо в Одессе затянется тучами, которые не исчезнут до конца дня. Без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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  • По данным синоптиков, в Одессе днем столбик термометра продержится на отметке от -2 градусов до -4 градусов по Цельсию. Утром температура будет колебаться в пределах от -1 до -3 градусов. Также прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Возможен снег.

Прогноз погоды в Одессе на 22 декабря по версии Sinoptik.ua

синоптик

  • На сайте Sinoptik.ua прогнозируют до -4 градусов днем. К вечеру показатель термометра опустится до -8 градусов. День будет пасмурным, без солнца. Осадков не прогнозируют.

Прогноз погоды на 22 декабря по версии Gismeteo

Гисметео

  • На сайте Gismeteo синоптики прогнозируют облачность на весь день. Температура воздуха поднимется до -5 градусов. Синоптики предупреждают о снеге.

Что думает о погоде ваш iPhone?

"Яблочная" техника показывает погоду по данным сайта Weather.com.

  • Прогнозируют, что в Одессе погода будет дождливой на рассвете. Температура упадет днем до -8 градусов. Также синоптики прогнозируют ветер от 7 до 12 м/с.

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Автор публикации
Виталий Томин
В 2017 году окончил ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За три года до выпуска начал свою деятельность с ОГТРК (Одесская телерадиокомпания). С третьего курса работал в газете "Моряк Украины". В 2020 году желание развиваться и работать на благо общества привело в Новини. LIVE Odesa.
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