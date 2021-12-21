Синоптики прогнозируют резкое похолодание и морозы: прогноз погоды в Одессе на 22 декабря

Автор публикации

В 2017 году окончил ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За три года до выпуска начал свою деятельность с ОГТРК (Одесская телерадиокомпания). С третьего курса работал в газете "Моряк Украины". В 2020 году желание развиваться и работать на благо общества привело в Новини. LIVE Odesa.