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Синоптики предупреждают о морозах и снеге: прогноз погоды в Одессе на 21 декабря

Одесса
21 декабря 08:22
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Столбик термометра продержится на отметке от -2 градусов до -4 градусов
Синоптики предупреждают о морозах и снеге: прогноз погоды в Одессе на 21 декабря

В понедельник, 20 декабря, в Одессе почти весь день погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также: В Одессе и области ожидаются заморозки до -10 градусов: возможен снег

  • По данным синоптиков, в Одессе днем столбик термометра продержится на отметке от -2 градусов до -4 градусов по Цельсию. Утром температура будет колебаться в пределах от -1 до -3 градусов. Также прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Возможен снег.

Одеса

Прогноз погоды в Одессе на 21 декабря по версии Sinoptik.ua

  • На сайте Sinoptik.ua прогнозируют до -4 градусов днем. К вечеру показатель термометра опустится до -6 градусов. День будет пасмурным, без солнца. Осадков не прогнозируют.

Прогноз погоды на 21 декабря по версии Gismeteo

  • На сайте Gismeteo синоптики прогнозируют облачность на весь день. Температура воздуха поднимется до -5 градусов. Синоптики предупреждают о снеге.

Одеса

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"Яблочная" техника показывает погоду по данным сайта Weather.com.

  • Прогнозируют, что в Одессе погода будет дождливой на рассвете. Температура упадет днем до -8 градусов. Также синоптики прогнозируют ветер от 5 до 10 м/с.

Другие прогнозы синоптиков в Украине

  • Синоптики предупредили об изменении погоды в Украине. Когда это произойдет – читайте в материале.
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Автор публикации
Юлия Леськова
В 2019 году закончила факультет «Журналистики и информации» в БГПК им. Михаила Грушевского по специальности «Издательское дело и редактирование». Работала корреспондентом и редактором сайта регионального издания Буковины. Теперь работаю в команде крутых людей на Новини.LIVE Одесса!
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