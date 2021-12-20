Синоптики предупреждают о морозах и снеге: прогноз погоды в Одессе на 21 декабря

В понедельник, 20 декабря, в Одессе почти весь день погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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- По данным синоптиков, в Одессе днем столбик термометра продержится на отметке от -2 градусов до -4 градусов по Цельсию. Утром температура будет колебаться в пределах от -1 до -3 градусов. Также прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Возможен снег.
Прогноз погоды в Одессе на 21 декабря по версии Sinoptik.ua
- На сайте Sinoptik.ua прогнозируют до -4 градусов днем. К вечеру показатель термометра опустится до -6 градусов. День будет пасмурным, без солнца. Осадков не прогнозируют.
Прогноз погоды на 21 декабря по версии Gismeteo
- На сайте Gismeteo синоптики прогнозируют облачность на весь день. Температура воздуха поднимется до -5 градусов. Синоптики предупреждают о снеге.
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"Яблочная" техника показывает погоду по данным сайта Weather.com.
- Прогнозируют, что в Одессе погода будет дождливой на рассвете. Температура упадет днем до -8 градусов. Также синоптики прогнозируют ветер от 5 до 10 м/с.
Другие прогнозы синоптиков в Украине
- Синоптики предупредили об изменении погоды в Украине. Когда это произойдет – читайте в материале.