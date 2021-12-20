Синоптики предупреждают о морозах и снеге: прогноз погоды в Одессе на 21 декабря

Автор публикации

В 2019 году закончила факультет «Журналистики и информации» в БГПК им. Михаила Грушевского по специальности «Издательское дело и редактирование». Работала корреспондентом и редактором сайта регионального издания Буковины. Теперь работаю в команде крутых людей на Новини.LIVE Одесса!