Школьники из Одессы примут участие в космическом проекте Илона Маска: что известно

Ученики Ришельевского лицея Одессы примут участие в запуске ракеты Falcon 9 в США. Это произойдет летом 2022 года, только если не будет карантинных ограничений.

Об этом сообщает Live Studio.

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Заявки на участие подавали 11 команд

В сентябре директору Ришельевского научного лицея пришло в голову присоединиться к проекту Илона Маска по запуску ракеты Falcon 9. Эта шестнадцатая космическая миссия проводится с августа, однако украинские школьники присоединились к ней только в сентябре при поддержке Малой академии наук.

"Мы вообще не знали, что нам будет нужно делать, чтобы присоединиться к миссии. Но тем не менее одесским школьникам удалось выйти в финал среди других семи учебных заведений Украины",- рассказывает учительница физики Ришельевского лицея Анастасия Маслечко.

Рассмотрели одно предложение

К участию в проекте запуска ракеты подали заявки 11 команд из одесского лицея. Однако на миссии в Вашингтоне рассмотрели только одно предложение школьников.

Минилаборатория для исследования по формированию кристаллов кровяной соли, которая используется в реактивных двигателях как в земных, так и в условиях невесомости, отправится на международную космическую станцию. Именно такое исследование предложили провести двое школьников из Одессы.

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