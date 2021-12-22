live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Одесса
  • Школьники из Одессы примут участие в космическом проекте Илона Маска: что известно

Школьники из Одессы примут участие в космическом проекте Илона Маска: что известно

Одесса
22 декабря 13:24
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 135
views-icon
Читать на украинском
Они предложили провести исследование, которое понравилось миссии в Вашингтоне
Школьники из Одессы примут участие в космическом проекте Илона Маска: что известно

Ученики Ришельевского лицея Одессы примут участие в запуске ракеты Falcon 9 в США. Это произойдет летом 2022 года, только если не будет карантинных ограничений.

Об этом сообщает Live Studio.

Читайте также: Одесским учителям раздали более двух тысяч ноутбуков

Заявки на участие подавали 11 команд

В сентябре директору Ришельевского научного лицея пришло в голову присоединиться к проекту Илона Маска по запуску ракеты Falcon 9. Эта шестнадцатая космическая миссия проводится с августа, однако украинские школьники присоединились к ней только в сентябре при поддержке Малой академии наук.

"Мы вообще не знали, что нам будет нужно делать, чтобы присоединиться к миссии. Но тем не менее одесским школьникам удалось выйти в финал среди других семи учебных заведений Украины",- рассказывает учительница физики Ришельевского лицея Анастасия Маслечко.

Рассмотрели одно предложение

К участию в проекте запуска ракеты подали заявки 11 команд из одесского лицея. Однако на миссии в Вашингтоне рассмотрели только одно предложение школьников. 

Минилаборатория для исследования по формированию кристаллов кровяной соли, которая используется в реактивных двигателях как в земных, так и в условиях невесомости, отправится на международную космическую станцию. Именно такое исследование предложили провести двое школьников из Одессы. 

Новости школы

Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Юлия Леськова
В 2019 году закончила факультет «Журналистики и информации» в БГПК им. Михаила Грушевского по специальности «Издательское дело и редактирование». Работала корреспондентом и редактором сайта регионального издания Буковины. Теперь работаю в команде крутых людей на Новини.LIVE Одесса!
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 135
Одесса Илон Маск дети
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Кабмин назначил президентские стипендии паралимпийцам и дефлимпийцам Одесской области

Кабмин назначил президентские стипендии паралимпийцам и дефлимпийцам Одесской области

23 декабря 21:51

Одесса
В Одессе 58-летняя продавала безакцизные сигареты в МАФе: полиция изъяла несколько тысяч пачек

В Одессе 58-летняя продавала безакцизные сигареты в МАФе: полиция изъяла несколько тысяч пачек

23 декабря 21:30

Одесса
Опасна для здоровья: в трех районах Одесской области питьевая вода не соответствует нормам

Опасна для здоровья: в трех районах Одесской области питьевая вода не соответствует нормам

23 декабря 20:50

Одесса
Опять те же лица: в Черноморске сменится руководство – что известно

Опять те же лица: в Черноморске сменится руководство – что известно

23 декабря 20:38

Одесса
Главная Одесса Школьники из Одессы примут участие в космическом проекте Илона Маска: что известно
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен