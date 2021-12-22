Сезон салютов: как выбрать безопасную пиротехнику, чтобы праздник не стал трагедией

Традиционно, больше всего пиротехники люди покупают и используют в новогодние праздники. Ведь встреча нового времени под сияние салютов стало уже традицией, без которой сложно представить Новый год. Тем не менее есть риски приобрести некачественные установки и петарды.

Как выбрать качественную и безопасную пиротехнику узнавало Новини.LIVE.

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На что следует обратить внимание при выборе пиротехники

Игра с огнем и взрывчатками – дело опасное. И если все же решили развлечься на праздники с помощью пиротехники и к ее выбору нужно подходить крайне тщательно. Обязательно следует спрашивать о сертификате у продавцов и интересоваться инструкцией.

"Необходимо обратить внимание больше на знак соответствия, который наносится, если данная продукция прошла сертификацию в Украине, и она является сертифицированной и безопасной для использования. Затем – дата изготовления и срок хранения", – пояснил начальник отдела надзора и контроля за особо важными объектами областного ГСЧС Ярослав Невмываный.

Выбор фейерверков и петард огромный, но нужно понимать, что если взять любую большую коробку и поджечь ее прямо во дворе, то это может грозить даже соседям. Поэтому все же лучше спросить у продавцов об уровне эффекта и локации.

Не забывайте о месте

"В первую очередь мы спрашиваем где будут они ее запускать. Когда мы узнаем о локации, тогда мы советуем ту или иную пиротехнику. Потому что нельзя использовать пиротехнику в определенных районах. В дальнейшем все осуществляется по инструкции", – говорит продавец пиротехники Вадим Брусенский.

Кроме того стоит обратить внимание и на упаковку. Как рассказал продавец, по новым правилам фейерверк пакуется в картонную упаковку, фитиль должен быть закрытым, однако на фейерверках есть основной фитиль и запасной. Запасной существует для того, чтобы фейерверк можно было соединять с другим между собой.

Петарды и дети

Как сообщили в ГСЧС, прошлогодние новогодние праздники отметились тремя случаями пожаров в результате использования пиротехнических средств, однако все они возникли за пределами Одесской области.

Однако, самым популярным товаром в пиротехнических магазинах остаются петарды, которые одновременно являются и самыми опасными. Их чаще всего покупают дети, ведь цены на них достаточно привлекательны: некоторые можно приобрести всего за 10 гривен. И это несмотря на то, что продажа пиротехнических средств разрешено осуществлять только лицам, достигшим 18-летнего возраста.

Продавец говорит, что игрушки петардами – достаточно опасны, ведь шумовой эффект может навредить барабанным перепонками в ушах. Кроме того, существует угроза поразить конечности и глаза. Во избежание опасности стоит не только беречь детей от пиротехники и выбирать только качественную продукцию, но и помнить правило: зажег фитиль – отойди на расстояние не менее 5 метров.

Пиротехника на стихийных рынках

Кроме того, не стоит покупать пиротехнику на стихийных рынках и с рук. Хотя все салюты и петарды произведут в основном в Китае, несертифицированная продукция может привести к трагическим последствиям.

Одесские спасатели направили письма всем руководителям рынков области о запрете реализации пиротехники. В этом году сотрудники ГСЧС провели 15 рейдов и зафиксировали более пол сотни товаров, которые не соответствуют требованиям. Штраф распространителя составляет 34 тысячи гривен, а производителю – 51 тысяча гривен.

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