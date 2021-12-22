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Руина на руине: в Одессе на Молдованке люди живут со страхом, что их дома рухнут

Одесса
22 декабря 21:50
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Дома строили из известняка, потому что этот материал был дешевым
Руина на руине: в Одессе на Молдованке люди живут со страхом, что их дома рухнут

Колоритные дома района Молдованки в Одессе, в которых проживает около 80 тысяч человек, ежегодно страдают от обвалов и коммунальных проблем.

Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa.

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Ремонт под вопросом

Старый жилой фонд романтического района Молдованки постепенно разрушается. Срок жизни дома из известняка – всего 60 лет, потому жилой дом на Степовой, 10 является аварийным. Здесь обвалился кусок стены, но будут ли ее ремонтировать – неизвестно.

"Там и внутри падает, и в конце двора. Мы живем на пятом этаже - все рушится. Ветер, дождь – разрушается", – говорит жительница дома.

Дома строили из известняка, потому что этот материал был дешевым. Он легко пилился и его увозили на небольшие расстояния. 

"Дом сел. В подвал зайти невозможно, они просто закрыты. Туда никто не ходит, потому что это ужас", – говорит одесситка Мила.

Люди говорят, что скоро от Молдованки не останется ничего. Коммунальщики уверяют: здание аварийное, но еще и памятник, поэтому требует особого отношения.

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Автор публикации
Юлия Леськова
В 2019 году закончила факультет «Журналистики и информации» в БГПК им. Михаила Грушевского по специальности «Издательское дело и редактирование». Работала корреспондентом и редактором сайта регионального издания Буковины. Теперь работаю в команде крутых людей на Новини.LIVE Одесса!
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