Руина на руине: в Одессе на Молдованке люди живут со страхом, что их дома рухнут

Колоритные дома района Молдованки в Одессе, в которых проживает около 80 тысяч человек, ежегодно страдают от обвалов и коммунальных проблем.

Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa.

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Ремонт под вопросом

Старый жилой фонд романтического района Молдованки постепенно разрушается. Срок жизни дома из известняка – всего 60 лет, потому жилой дом на Степовой, 10 является аварийным. Здесь обвалился кусок стены, но будут ли ее ремонтировать – неизвестно.

"Там и внутри падает, и в конце двора. Мы живем на пятом этаже - все рушится. Ветер, дождь – разрушается", – говорит жительница дома.

Дома строили из известняка, потому что этот материал был дешевым. Он легко пилился и его увозили на небольшие расстояния.

"Дом сел. В подвал зайти невозможно, они просто закрыты. Туда никто не ходит, потому что это ужас", – говорит одесситка Мила.

Люди говорят, что скоро от Молдованки не останется ничего. Коммунальщики уверяют: здание аварийное, но еще и памятник, поэтому требует особого отношения.

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