Ребенок имел проблемы с дыханием: в Одессе полицейские помогли довезти 2-летнего мальчика в больницу

В Одессе полицейские помогли довезти 2-летнего мальчика в больницу.
Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции в Одесской области.
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К экипажу патрульных обратился обеспокоенный мужчина. Он рассказал, что в машине находится его 2-летний сын, который имеет проблемы с дыханием.
Ребенку срочно нужна была помощь врачей, однако из-за сложности в движении быстро довезти сына до больницы мужчина не мог. Поэтому и обратился к патрульным с просьбой помочь.
"Патрульные, включив спецсигналы, оперативно сопроводили авто в медучреждение", – говорится в сообщении.
Под Одессой в одном из лесов Раздельнянского района лесники обнаружили мужчину, который пилил деревья. Правоохранители, прибывшие на место преступления, нашли у него более 30 срубленных деревьев. Второй случай уничтожения насаждений произошел в Березовском районе, там злоумышленник уничтожил 140 кленов и ясеней.