Ребенок имел проблемы с дыханием: в Одессе полицейские помогли довезти 2-летнего мальчика в больницу

В Одессе полицейские помогли довезти 2-летнего мальчика в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции в Одесской области.

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Включили спецсигналы

К экипажу патрульных обратился обеспокоенный мужчина. Он рассказал, что в машине находится его 2-летний сын, который имеет проблемы с дыханием.

Ребенку срочно нужна была помощь врачей, однако из-за сложности в движении быстро довезти сына до больницы мужчина не мог. Поэтому и обратился к патрульным с просьбой помочь.

"Патрульные, включив спецсигналы, оперативно сопроводили авто в медучреждение", – говорится в сообщении.

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