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Ребенок имел проблемы с дыханием: в Одессе полицейские помогли довезти 2-летнего мальчика в больницу

Одесса
21 декабря 21:34
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Ребенку срочно нужна была помощь врачей
Ребенок имел проблемы с дыханием: в Одессе полицейские помогли довезти 2-летнего мальчика в больницу

В Одессе полицейские помогли довезти 2-летнего мальчика в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции в Одесской области.

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Включили спецсигналы

К экипажу патрульных обратился обеспокоенный мужчина. Он рассказал, что в машине находится его 2-летний сын, который имеет проблемы с дыханием.

Ребенку срочно нужна была помощь врачей, однако из-за сложности в движении быстро довезти сына до больницы мужчина не мог. Поэтому и обратился к патрульным с просьбой помочь.

"Патрульные, включив спецсигналы, оперативно сопроводили авто в медучреждение", – говорится в сообщении.

Недавние случаи незаконной вырубки деревьев

  • В Одесской области возле села Великоплоское разоблачили мужчин, которые незаконно пилят деревья. Полиция узнала о таком от председателя ОТГ.

  • Под Одессой в одном из лесов Раздельнянского района лесники обнаружили мужчину, который пилил деревья. Правоохранители, прибывшие на место преступления, нашли у него более 30 срубленных деревьев. Второй случай уничтожения насаждений произошел в Березовском районе, там злоумышленник уничтожил 140 кленов и ясеней.

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Автор публикации
Юлия Леськова
В 2019 году закончила факультет «Журналистики и информации» в БГПК им. Михаила Грушевского по специальности «Издательское дело и редактирование». Работала корреспондентом и редактором сайта регионального издания Буковины. Теперь работаю в команде крутых людей на Новини.LIVE Одесса!
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