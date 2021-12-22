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Предприятие в Одесской области незаконно пользовалось артезианскими скважинами

Одесса
22 декабря 13:52
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Экоинспекция предложила возместить ущерб
Предприятие в Одесской области незаконно пользовалось артезианскими скважинами

Предприятие "КП-Сервис" в Ивановском районе Одесской области незаконно использовало артезианские скважины.

Об этом сообщает пресс-служба Госэкологической инспекции Юго-Западного региона.

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Выявили ряд нарушений

Незаконное использование скважин обнаружили в ходе плановой проверки на предприятии. 

"В ходе проверки был выявлен ряд нарушений в сферах водоснабжения и обращения с отходами. Было установлено, что предприятие осуществляет специальное водопользование на 15 артезианских скважинах без наличия разрешения", – говорится в сообщении.

Протокол

Должностных лиц КП "КП-Сервис" привлечено к административной ответственности по статье 48 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нанесенный ущерб выплатят

Предприятию предложено добровольно оплатить нанесенный ущерб в сумме 1 199 203 гривен.

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Автор публикации
Юлия Леськова
В 2019 году закончила факультет «Журналистики и информации» в БГПК им. Михаила Грушевского по специальности «Издательское дело и редактирование». Работала корреспондентом и редактором сайта регионального издания Буковины. Теперь работаю в команде крутых людей на Новини.LIVE Одесса!
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