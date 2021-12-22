Предприятие в Одесской области незаконно пользовалось артезианскими скважинами

Предприятие "КП-Сервис" в Ивановском районе Одесской области незаконно использовало артезианские скважины.
Об этом сообщает пресс-служба Госэкологической инспекции Юго-Западного региона.
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Незаконное использование скважин обнаружили в ходе плановой проверки на предприятии.
"В ходе проверки был выявлен ряд нарушений в сферах водоснабжения и обращения с отходами. Было установлено, что предприятие осуществляет специальное водопользование на 15 артезианских скважинах без наличия разрешения", – говорится в сообщении.
Должностных лиц КП "КП-Сервис" привлечено к административной ответственности по статье 48 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Предприятию предложено добровольно оплатить нанесенный ущерб в сумме 1 199 203 гривен.
Одесская таможня озвучила перечень товаров, которые чаще всего импортировались и экспортировались. Среди них как пищевые продукты, так и продукция тяжелой промышленности.