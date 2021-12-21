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Праздник приближается: в Одесской области задержали грузовик с 400 елками

Одесса
21 декабря 18:30
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Мужчина перевозил деревья без разрешительных документов
Праздник приближается: в Одесской области задержали грузовик с 400 елками

В Одесской области 21 декабря правоохранители разоблачили грузовик, который был нашпигован незаконно вырубленными елками. Их обнаружили в количестве 400 штук.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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Детали о вырубке

Работники патрульной полиции остановили грузовик, который перевозил 400 елок без соответствующих документов и разрешений. Находку обнаружили 21 декабря утром вблизи стационарного поста "Дачное". Полицейские остановили грузовик MAN. В ходе проверки оказалось, что водитель перевозил хвойные деревья в количестве 400 штук без соответствующих чипов и документов.

Дерева

Мужчине объявили подозрение по ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Впоследствии на место происшествия прибыли следователи. 

Что стоит знать о вырубке и продаже елок

Согласно законодательству, лицо, которое самовольно срубит елку, может быть привлечено к административной ответственности.  Если это сделало лицо, которое в течение года уже подвергался административной ответственности за одно из нарушений, размер штрафа достигает от 60 до 90 не облагаемых налогом минимумов. Должностные лица будут платить от 600 до 900 необлагаемых минимумов. 

Если лицо самовольно рубит хвойные деревья в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозит, хранит или продает такую древесину, ему грозит штраф от 1 000 до 1 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом до 6 месяцев, или ограничением свободы до 3 лет, или лишением свободы на этот же срок. 

Наказывается и торговля: продажа с рук на улицах, площадях, во дворах, подъездах, скверах и в других неустановленных местах наказывается штрафом от 1 до 7 необлагаемых минимумов с конфискацией предметов торговли или без таковой. 

Недавние случаи незаконной вырубки деревьев

  • В Одесской области возле села Великоплоское разоблачили мужчин, которые незаконно пилят деревья. Полиция узнала об этом от председателя ОТГ.

  • Под Одессой в одном из лесов Раздельнянского района лесники обнаружили мужчину, который пилил деревья. Правоохранители, прибывшие на место преступления, нашли у него более 30 срубленных деревьев. Второй случай уничтожения насаждений произошел в Березовском районе, там злоумышленник уничтожил 140 кленов и ясеней.

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Автор публикации
Талабан Анжелика
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деревья Одесская область вырубка леса новогодняя елка
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