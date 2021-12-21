Под Одессой "Жигули" столкнулись с фурой: водитель и пассажир легковушки погибли. Видео

21 декабря на трассе Одесса — Николаев случилось страшное ДТП. Там фура столкнулась с легковушкой, водитель и пассажир последнего погибли на месте.
Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa.
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По предварительной информации, причиной ДТП стало скользкое дорожное покрытие. Из-за этого, вероятно водитель легковушки и превысил скорость и потерял управление. В результате ДТП погибли два человека, водитель и пассажир легкового авто, дальнобойщик не пострадал.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские и медики. Тела двух пострадавших с дороги уже убрали. Движение по автодороге затруднено. На дороге еще остаются кучи лома и куски деталей машины.
На трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск, 16 декабря, произошло смертельное ДТП. Полицейские начали производство по данному факту.