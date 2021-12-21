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Под Одессой "Жигули" столкнулись с фурой: водитель и пассажир легковушки погибли. Видео

Одесса
21 декабря 12:18
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Сейчас устанавливается личность погибших
Под Одессой "Жигули" столкнулись с фурой: водитель и пассажир легковушки погибли. Видео

21 декабря на трассе Одесса — Николаев случилось страшное ДТП. Там фура столкнулась с легковушкой, водитель и пассажир последнего погибли на месте.

Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa.

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По предварительной информации, причиной ДТП стало скользкое дорожное покрытие. Из-за этого, вероятно водитель легковушки и превысил скорость и потерял управление. В результате ДТП погибли два человека, водитель и пассажир легкового авто, дальнобойщик не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и медики. Тела двух пострадавших с дороги уже убрали. Движение по автодороге затруднено. На дороге еще остаются кучи лома и куски деталей машины.

Недавние случаи ДТП в Одесской области

  • На трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск, 16 декабря, произошло смертельное ДТП. Полицейские начали производство по данному факту.

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Автор публикации
Виталий Томин
В 2017 году окончил ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За три года до выпуска начал свою деятельность с ОГТРК (Одесская телерадиокомпания). С третьего курса работал в газете "Моряк Украины". В 2020 году желание развиваться и работать на благо общества привело в Новини. LIVE Odesa.
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ДТП Одесса смерть Одесская область
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