Под Одессой "Жигули" столкнулись с фурой: водитель и пассажир легковушки погибли. Видео

21 декабря на трассе Одесса — Николаев случилось страшное ДТП. Там фура столкнулась с легковушкой, водитель и пассажир последнего погибли на месте.

Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa.

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По предварительной информации, причиной ДТП стало скользкое дорожное покрытие. Из-за этого, вероятно водитель легковушки и превысил скорость и потерял управление. В результате ДТП погибли два человека, водитель и пассажир легкового авто, дальнобойщик не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и медики. Тела двух пострадавших с дороги уже убрали. Движение по автодороге затруднено. На дороге еще остаются кучи лома и куски деталей машины.

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