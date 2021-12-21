Под Одессой задержали четырех браконьеров: торговали отловом на базаре

21 декабря под Одессой правоохранители совместно с пограничниками оштрафовали трех браконьеров и одну продавщицу. Установлено, что мужчины находились в запрещенных местах ловли, а женщина торговала на рынке рыбой неизвестного происхождения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Подробности противозаконной рыбалки

Всех троих браконьеров задержали на разных водоемах. Они вышли на воду на лодках в акватории рек Глубокий Турунчук, Днестр и Большая Рапида. Они планировали рыбачить в закрытый навигационный период.

Женщина, которая в Измаиле торговала рыбой неизвестного происхождения с рук, также была привлечена к ответственности. Все правонарушители признали свою вину и заплатили штраф.

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