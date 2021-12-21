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Под Одессой задержали четырех браконьеров: торговали отловом на базаре

Одесса
21 декабря 15:12
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Правонарушители признали свою вину и заплатили штраф
Под Одессой задержали четырех браконьеров: торговали отловом на базаре

21 декабря под Одессой правоохранители совместно с пограничниками оштрафовали трех браконьеров и одну продавщицу. Установлено, что мужчины находились в запрещенных местах ловли, а женщина торговала на рынке рыбой неизвестного происхождения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Подробности противозаконной рыбалки

Всех троих браконьеров задержали на разных водоемах. Они вышли на воду на лодках в акватории рек Глубокий Турунчук, Днестр и Большая Рапида. Они планировали рыбачить в закрытый навигационный период.

Женщина, которая в Измаиле торговала рыбой неизвестного происхождения с рук, также была привлечена к ответственности. Все правонарушители признали свою вину и заплатили штраф.

Больше новостей о браконьерстве

  • В Одесской области обнаружили двух мужчин, которые незаконно ловили рыбу. Они нанесли государству убытков на более 80 тысяч гривен.
  • В Одесской области в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" правоохранители задержали браконьера, который незаконно вылавливал рыбу.
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Автор публикации
Виталий Томин
В 2017 году окончил ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За три года до выпуска начал свою деятельность с ОГТРК (Одесская телерадиокомпания). С третьего курса работал в газете "Моряк Украины". В 2020 году желание развиваться и работать на благо общества привело в Новини. LIVE Odesa.
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Одесса Одесская область вылов рыбы браконьеры рыбы
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