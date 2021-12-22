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Под Одессой перевернулась фура: водитель скрылся с места аварии. Видео

Одесса
22 декабря 09:23
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В результате по дороге рассыпался песок, что был внутри
Под Одессой перевернулась фура: водитель скрылся с места аварии. Видео

Под Одессой в ночь с 21 на 22 декабря перевернулась на бок фура. ДТП произошло на объездной дороге.

О таком сообщает XYdessa.

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Что известно об аварии

По предварительной информации погибших в происшествии нет. Telegram-канал добавил, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он скрылся с места ДТП и его разыскивают. 

Пока неизвестны причины аварии. На месте работали правоохранители, которые будут устанавливать все детали инцидента. 

Что говорят патрульные

Патрульная полиция в Одесской области добавила, что ДТП произошло из-за погодных условий и состояния дорожного покрытия. Водитель не учел эти факторы и не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства.

Під Одесою перекинулася фура - водій втік з місця аварії

Недавние случаи ДТП в Одессе и области

  • В Одессе 21 декабря с рельсов сошел трамвай. Электротранспорт, курсирующий по маршруту 18,попал в аварию на 6-й станции Большого Фонтана.
  • 21 декабря на трассе Одесса-Николаевслучилось страшное ДТП. Там фура столкнулась с легковушкой, водитель и пассажир последнего погибли на месте.
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Автор публикации
Маргарита Юзяк
В 2020 году закончила ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За два года до выпуска начала деятельность с "Недели Добрых Дел", а уже с третьего курса присоединилась к ИА "Одесса-медиа". После почти двух лет работы судьба и желание разбираться в общественно важных темах привели на "Новини.LIVE Odesa".
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