Под Одессой перевернулась фура: водитель скрылся с места аварии. Видео

Под Одессой в ночь с 21 на 22 декабря перевернулась на бок фура. ДТП произошло на объездной дороге.

О таком сообщает XYdessa.

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Что известно об аварии

По предварительной информации погибших в происшествии нет. Telegram-канал добавил, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он скрылся с места ДТП и его разыскивают.

Пока неизвестны причины аварии. На месте работали правоохранители, которые будут устанавливать все детали инцидента.

Что говорят патрульные

Патрульная полиция в Одесской области добавила, что ДТП произошло из-за погодных условий и состояния дорожного покрытия. Водитель не учел эти факторы и не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства.

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