"Почисть фильтр сама": муж погибшей от COVID-19 роженицы из Одессы рассказал новые подробности

Одессит Александр Седунов, который обвиняет медиков в халатном отношении к лечению его беременной жены, что привело к ее гибели, озвучил новые подробности трагедии.

Об этом он рассказал в Facebook.

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Новые подробности о трагедии

Как сообщает Александр Седунов, его жену должны были госпитализировать в роддом №2, что в Одессе, о чем он договорился с руководством. В то время женщина находилась на лечении в Южненской больнице. Там же ее чувство значительно ухудшилось, однако, персонал больницы решил перевести пациентку в Одесский областной роддом. Муж поинтересовался, почему ее не направили в роддом №2, однако ему ответили "мы так решили".

Лечили сначала, как простуду, а потом, как пневмонию

"Мы потеряли 10 дней рекомендаций сидеть дома и пить парацетамол. 3 дня Южненской больницы, они говорят, у них есть кислород, это ложь, ведь он есть для избранных. Жене при 50% поражении легких дали кислородный концентратор на 10 литров, который выдавал 6 литров. Позволяли дышать по 40 минут. Не активный кислород, а концентратор. Лечили, как обычную пневмонию: лазолваном, эуфиллином и антибиотиками", – пишет Александр Седунов.

Однако женщина попала в Одесский областной роддом уже в критическом состоянии, а врачи сказали откровенно, что у роженицы и у ребенка мало шансов на выживание.

Также жена Александра регулярно говорила о том, что в больнице не было кислорода для перевозки больных. Мужчина даже нашел реанимобиль для транспортировки жены, однако врачи Южненской больницы решили повезти ее на скорой.

Более того, врачи не выходили на связь, мужчина так и не смог навести контакт с кем-либо из Южненской больницы, а историю болезни его жены, как говорит Александр Седунов, переписывали 4 раза.

Равнодушие медперсонала

Также в Южненской больнице медсестра не хотела менять трубку, когда женщине было трудно дышать. Такое решение она мотивировала тем, что ей лень надевать защитный костюм, поэтому порекомендовала роженице очистить фильтр самостоятельно.

Затем мужчина сообщил, что все события и роковые решения медперсонала задокументированы, поэтому он будет обращаться в правоохранительные органы.

"У нас была красивая семья, вы уничтожили нашу семью, вы забрали у моего сына любимую маму, в 5 лет он стал сиротой, вы забрали у меня любимую жену и дочь", – пишет Александр.

Как развиваются события вокруг этого инцидента