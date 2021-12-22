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Отказалась свидетельствовать по делу "Краяна": суд в Одессе освободил от наказания женщину

Одесса
22 декабря 16:29
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Уголовное производство начало НАБУ
Отказалась свидетельствовать по делу "Краяна": суд в Одессе освободил от наказания женщину

Суд в Одессе освободил от наказания женщину, которая отказалась давать показания по делу одесского завода "Краян".

Об этом говорится в постановлении суда, которое обнародовано в Едином реестре судебных решений.

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Работала главным бухгалтером

Дело в том, что в 2017 году во время обысков в "Одесском логистическом центре", где обвиняемая была главным бухгалтером, обнаружили ряд документов фирмы "Девелопмент Элит". Именно эта фирма продала территориальной общине г. Одессы нежилые помещения по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2Д, по цене 185 000 000 грн, что значительно превышает рыночную стоимость.

Свидетелем по делу считали главного бухгалтера. У следствия были достаточные основания полагать, что ей известны или могут быть известны обстоятельства, подлежащие доказыванию во время уголовного производства.

Однако бухгалтер отказалась свидетельствовать, так что Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство об отказе свидетеля от дачи показаний во время досудебного расследования и судебного рассмотрения дела против мэра Одессы Геннадия Труханова.

Однако женщину освободили от наказания, так как по открытому на нее делу истек срок действия.

Больше об избрании меры пресечения Геннадию Труханову

  • 8 октября в Киеве ВАКС выбирал предупредительные меры городскому голове Одессы Геннадию Труханову и и. о. заместителя Одесского городского головы – руководителю делами исполнительного комитета Олегу Брындаку.
  • НАБУ и САП сообщили о вручении 16 подозрений о незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов.
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Автор публикации
Юлия Леськова
В 2019 году закончила факультет «Журналистики и информации» в БГПК им. Михаила Грушевского по специальности «Издательское дело и редактирование». Работала корреспондентом и редактором сайта регионального издания Буковины. Теперь работаю в команде крутых людей на Новини.LIVE Одесса!
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Одесса суд Геннадий Труханов
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