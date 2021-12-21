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Организаторы и члены преступной организации попадут в суд за попытку ввоза кокаина в Одессу

Одесса
21 декабря 19:19
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Стоимость изъятого наркогруза составляет 20 миллионов долларов США
Организаторы и члены преступной организации попадут в суд за попытку ввоза кокаина в Одессу

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд производство в отношении трех членов международной преступной группировки за контрабанду наркотиков. 

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Что известно о преступниках

Как сообщают в ведомстве, следователи установили, что к контрабанде кокаина причастны трое членов международной преступной группировки, а именно граждане Албании, Румынии, а также Украины. Они организовали ввоз кокаина из Эквадора и скрывали багаж в контейнерном терминале одного из портовых операторов Одесской области. 

Кокаїн

наркотики Одеса

Правоохранители в этом году в августе смогли найти в технологических полостях двух рефрижераторных контейнеров, в которых перевозили бананы, 100 брикетов с кокаином. Общий вес пакетов с наркотиками составлял 80 килограмм, а стоимость – 20 млн долларов США. По ходатайству прокуратуры сообщникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. 

Наркотрафик в Одессе и области

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Автор публикации
Талабан Анжелика
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Одесса наркотики наркоторговля
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