Организаторы и члены преступной организации попадут в суд за попытку ввоза кокаина в Одессу

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд производство в отношении трех членов международной преступной группировки за контрабанду наркотиков.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Что известно о преступниках

Как сообщают в ведомстве, следователи установили, что к контрабанде кокаина причастны трое членов международной преступной группировки, а именно граждане Албании, Румынии, а также Украины. Они организовали ввоз кокаина из Эквадора и скрывали багаж в контейнерном терминале одного из портовых операторов Одесской области.

Правоохранители в этом году в августе смогли найти в технологических полостях двух рефрижераторных контейнеров, в которых перевозили бананы, 100 брикетов с кокаином. Общий вес пакетов с наркотиками составлял 80 килограмм, а стоимость – 20 млн долларов США. По ходатайству прокуратуры сообщникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Наркотрафик в Одессе и области