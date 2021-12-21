Одессу и область замело снегом. Видео, фото

21 декабря Одессу и область начало укрывать снегом. Сейчас все районы города понемногу посыпает белыми "хлопьями".

Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa.

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Новогодняя магия

Долгожданный снег для большинства маленьких одесситов станет хорошим подарком к новогодним праздникам. Единственный минус это температура на улице. Из-за этого снег может быстро растаять и будет уже неудобством для горожан и проблемой для коммунальщиков.

Это уже не первый снег в регионе. В прошлый раз он пошел 14 декабря. Тогда температура также не позволила стихии укрыть Одесскую область в зимний наряд. Снег падал на землю уже в виде дождя.

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