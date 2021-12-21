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Одессу и область замело снегом. Видео, фото

21 декабря Одессу и область начало укрывать снегом. Сейчас все районы города понемногу посыпает белыми "хлопьями".

Об этом сообщает Новини.LIVE Odesa.

Читайте также: Синоптики предупреждают о морозах и снеге – прогноз погоды в Одессе на 21 декабря

Новогодняя магия

Долгожданный снег для большинства маленьких одесситов станет хорошим подарком к новогодним праздникам. Единственный минус это температура на улице. Из-за этого снег может быстро растаять и будет уже неудобством для горожан и проблемой для коммунальщиков.

Это уже не первый снег в регионе. В прошлый раз он пошел 14 декабря. Тогда температура также не позволила стихии укрыть Одесскую область в зимний наряд. Снег падал на землю уже в виде дождя.

Другие прогнозы синоптиков в Украине

  • Синоптики предупредили об изменении погоды в Украине. Когда это произойдет – читайте в материале.
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Автор публикации
Виталий Томин
В 2017 году окончил ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За три года до выпуска начал свою деятельность с ОГТРК (Одесская телерадиокомпания). С третьего курса работал в газете "Моряк Украины". В 2020 году желание развиваться и работать на благо общества привело в Новини. LIVE Odesa.
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Одесса Одесская область снег
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