Одесский припортовый завод вряд запустится: руководство не видит перспектив

На Одесском припортовом заводе завершили ремонтные работы, впрочем, руководство говорит, что перспективы к его запуску в работу минимальны.

Об этом рассказал первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков изданию enkorr.

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Детали по ОПЗ

Как отметил Николай Щуриков, основная проблема заключается в отсутствии поставщика газа для завода. Ранее на поставки газа выиграла конкурс сингапурская компания Dachex Shipping Pte Ltd, однако затем компания отказалась подписывать договор с предприятием.

"С этой сингапурской компанией была своя интрига. На самом деле они подвесили ситуацию по поводу выигранного конкурса, но она не имеет перспектив, и пока что среди тех людей, которые пытаются вести переговоры по запуску завода, их нет, они просто исчезли", – говорит Николай Щуриков.

Все есть, только газа нет

Как сообщил Николай Щуриков, АО "Одесский припортовый завод" уладил все долговые вопросы и проблемы с предыдущим поставщиком газа, а именно с компанией "Агро Газ Трейдинг". Несколько недель назад эта компания полностью закрыла все обязательства по договору, погасив задолженности.

"На сегодня долгов ни у АГТ перед заводом, ни у завода перед АГТ не осталось, поэтому фактически никаких проблем здесь нет. Частично подписаны документы по взаиморасчетам, и сейчас готовится акт сверки по товарным остаткам, который будет подписан в ближайшее время, чтобы полностью закрыть этот вопрос", – пояснил Щуриков.

Впрочем, сейчас стоимость газа и удобрений существенно выросла, поэтому перспективы запуска работы завода очень невысоки, ведь это невыгодно ни для завода, ни для поставщика. Поэтому имеют надежду на решение со стороны правительства.

"Я даже сказал бы, что в такой ситуации их пока нет никаких. Или на уровне правительства должно быть принято нерыночное решение, в результате которого завод получит доступ к дешевому ресурсу. Сейчас же учитывая цены работать невыгодно ни заводу, ни давальцу",- пояснил он.

Руководство завода вело переговоры с группой "Кернел" чтобы выяснить возможные перспективы решения проблем ОПЗ и его запуска. Однако "Кернел", изучив ситуацию, не видит таких перспектив и не готовы приобщаться к труду. Тем временем руководство пытается возобновить переговоры с компаниями, которые также были участниками конкурса поставщика.

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