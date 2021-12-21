Одесский историк показал окаменелости животных, существовавших на Куяльницком лимане. Фото

Одесский историк обнародовал фото окаменелостей вымерших млекопитающих, которые существовали на территории Куяльницкого лимана.

Фото обнародовал Дмитрий Жданов.

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Подробнее о находках

Как рассказывает Дмитрий Жданов, процесс формирования Куяльницкого лимана связывают с геологическими процессами, которые в древности формировали Черноморское побережье. Через регулярные тектонические движения Причерноморская впадина то затапливалась морем, то пересыхала, формируя берег.

Поэтому из-за наступления моря на сушу появились первые лиманы, что и позволило сформировать Куяльницкий лиман. По словам историка, именно берега лимана хранят в себе тайны о жителях местности миллионы лет назад. Там историк нашел окаменевшие останки верблюдов, мастодонтов и гипарионов.

Что известно о гіпаріонів

Гипарионы это млекопитающие семейства коневых, которые вымерли около 200 тысяч лет назад. К роду этих животных насчитывали почти 50 видов, которые существовали в период с верхнего миоцена до позднего плиоцена.

Животные имели короткие ноги с тремя пальцами, из которых хорошо развитым был средний. Когда этот вид лошадей бегал по твердой поверхности, его боковые пальцы не касались земли, однако, если поверхность менялась на песок или рыхлый снег, боковые пальцы раздвигались и позволяли животному передвигаться безопасно.

Кто такие мастодонты

Мастодонты-млекопитающие из ряда хоботных. Животные проживали на все континентах, кроме Австралии, в период с олигоцена до плейстоцена кайнозойской эры.

Мастодонты внешне похожи на слонов, однако они были гораздо крупнее их размеров, а также имели развитые резцы в большие бивни, которые выступали вперед и расходились. Мастодонты отличались от вымерших мамонтов по строению зубов. В основном они питались растительной пищей, употребляли ветви деревьев и кустов, а в процессе эволюции стали травоядными. Взрослые самцы жили отдельно от стада, в котором были самки и молодняк. Половая зрелость лиц начиналась в 10-15 лет, а продолжительность жизни составляла до 60 лет.

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