live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Одесса
  • Одесский городской совет потратит 100 тысяч гривен на молодежный сайт

Одесский городской совет потратит 100 тысяч гривен на молодежный сайт

Одесса
21 декабря 20:20
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 128
views-icon
Читать на украинском
Средства для воплощения проекта уже выделили
Одесский городской совет потратит 100 тысяч гривен на молодежный сайт

Одесский городской совет хочет создать и рекламировать портал по молодежной политике. Для этого планируют создать сайт за 100 тысяч гривен.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте Одесского городского совета.

Читайте также: Разогналась до более 100 км/ч: в Одессе будут судить полицейскую, которая вызвала ДТП. Видео аварии

Что известно о сайт

скрин

Согласно распоряжению, создание информационного портала по вопросам молодежной политики будет стоить бюджету Одессы 100 тысяч гривен. Из них 60 тысяч потратят на создание, а популяризация будет стоить еще 40 тысяч. Средствами будет распоряжаться департамент внутренней политики. Контроль за выполнением этого распоряжения возложили на заместителя городского головы Павла Вугельмана.

Другие распоряжения Одесской мэрии

Последние новости по теме:
Автор публикации
Талабан Анжелика
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 128
Одесса Геннадий Труханов
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Кабмин назначил президентские стипендии паралимпийцам и дефлимпийцам Одесской области

Кабмин назначил президентские стипендии паралимпийцам и дефлимпийцам Одесской области

23 декабря 21:51

Одесса
В Одессе 58-летняя продавала безакцизные сигареты в МАФе: полиция изъяла несколько тысяч пачек

В Одессе 58-летняя продавала безакцизные сигареты в МАФе: полиция изъяла несколько тысяч пачек

23 декабря 21:30

Одесса
Опасна для здоровья: в трех районах Одесской области питьевая вода не соответствует нормам

Опасна для здоровья: в трех районах Одесской области питьевая вода не соответствует нормам

23 декабря 20:50

Одесса
Опять те же лица: в Черноморске сменится руководство – что известно

Опять те же лица: в Черноморске сменится руководство – что известно

23 декабря 20:38

Одесса
Главная Одесса Одесский городской совет потратит 100 тысяч гривен на молодежный сайт
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен