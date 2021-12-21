Одесский городской совет потратит 100 тысяч гривен на молодежный сайт

Одесский городской совет хочет создать и рекламировать портал по молодежной политике. Для этого планируют создать сайт за 100 тысяч гривен.
Соответствующее распоряжение появилось на сайте Одесского городского совета.
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Согласно распоряжению, создание информационного портала по вопросам молодежной политики будет стоить бюджету Одессы 100 тысяч гривен. Из них 60 тысяч потратят на создание, а популяризация будет стоить еще 40 тысяч. Средствами будет распоряжаться департамент внутренней политики. Контроль за выполнением этого распоряжения возложили на заместителя городского головы Павла Вугельмана.
15 декабря в Одессе глава департамента образования и науки Елена Буйневич призвала родителей не устраивать "сладкие столы" и новогодние ярмарки в учебных и дошкольных учреждениях.