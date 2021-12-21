Одесские таможенники изъяли у мужчины кинжал в полиэтилене. Фото

В Одессе работники таможенной службы изъяли у мужчины, который пересекал границу на автомобиле грузинской регистрации, кинжал.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской таможни.

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Нож отправили на экспертизу

"Путевой нож" длиной 55,5 см нашли во время таможенного пограничного досмотра грузовика сотрудники управления противодействия контрабанде наркотиков и оружия Одесской таможни", – говорится в сообщении.

Завернутый в полиэтиленовый пакет кинжал находился в кабине водителя среди личных вещей без признаков сокрытия. В нарушение требований таможенного законодательства он перемещался без соответствующего разрешения МВД и не был задекларирован в таможенной декларации для граждан.

"Изъятый кинжал будет передан на экспертизу, которая определит его стоимость и окончательную принадлежность к холодному оружию", – говорится в сообщении.

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