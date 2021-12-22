Одессит сядет за решетку на 10 лет за организацию ввоза героина из России

Киевский райсуд Одессы осудил 36-летнего одессита за организацию контрабанды наркотиков из Российской Федерации в Украину и назначил 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

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Детали о преступлении

В ходе заседания суда выяснили, что организатор канала пригласил на работу курьером своего знакомого, который находился в затруднительном положении и искал денег на собственное лечение и своей жены. Курьер во время суда заявил, что ранее посещал Москву 3-4 раза в год ради приобретения препаратов для себя и жены.

Острая потребность финансов привела к тому, что он согласился на авантюру провезти героин через границу. За это он должен был получить 1 500 долларов США, организатор же канала назвал другую цифру – 2 000 долларов США.

Когда курьер прибыл в Москву, на рынке "Садовод" к нему подошел неизвестный парень и передал пакет с наркотиками, а также 800 долларов США.

Как задержали злоумышленника

Курьера с наркотической посылкой задержали во время пересечения границы Украины. На суде пограничники рассказали, что мероприятия по разработке канала контрабанды наркотиков с территории РФ в Украину проводили оперативно-розыскные подразделения. Когда на границе разоблачили этот инцидент, курьер согласился сотрудничать со следствием: связался с организатором и отправил ему фиктивный пакет, в котором якобы находился героин.

Организатор канала наркотиков получил пакет в Одессе через "Новую Почту", после чего его задержали сотрудники ГПСУ и СБУ. Также в ходе обысков в его доме обнаружили наркотики.

Во время судебного заседания организатор пытался убедить всех, что он не является организатором наркотрафика, а обычным покупателем. Наркотики он приобрел как бы для собственных нужд. Впрочем, судьи не поверили в эту версию, ведь у мужчины не было стабильного источника доходов, которые могли бы позволить приобрести крупные партии наркотических средств, ведь 1 грамм стоит в среднем 50 долларов США.

Что грозит злоумышленнику

Поэтому суд пришел к выводу, что обвиняемый занимался именно сбытом наркотиков, ведь имея дома запасы наркотиков, он приобрел еще 500 грамм. Кроме того, выяснилось, что обвиняемый регулярно перечислял средства в размере 600-700 долларов США в Таджикистан. Эту информацию подтвердила работница банка.

Таким образом, суд признал организатора контрабанды героина виновным в преступлениях по ч. 3 ст. 305 УК и ч. 2, 3 ст. 307 УК. За содеянное согласно Уголовному кодексу Украины ему присудили 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

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