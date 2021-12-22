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Обещал "хозяйственник" дать, и велел подождать: насколько продуктивным был мэр Одессы Геннадий Труханов в 2021 году

Одесса
22 декабря 20:25
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Превращает слово в дело мэр довольно медленно
Обещал "хозяйственник" дать, и велел подождать: насколько продуктивным был мэр Одессы Геннадий Труханов в 2021 году

Баллотируясь на пост мэра Одессы еще в 2014 году, Геннадий Труханов пообещал не только решить кучу насущных проблем города, но и презентовал программу будущего развития. Но на самом деле реальность такова, что под конец 2021-го он не выполнил даже половины из заявленного.

Поэтому Новини.LIVE Odesa проанализировало, что обещал Труханов одесситам перед последними выборами осенью 2020-го и рассказывает, насколько продуктивным был мэр в течение текущего года.

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Выше головы не прыгнул

Готовясь к местным выборам в 2020-м, Труханов представил одесситам свою "стратегию развития" города, которая состояла из 40 обещаний. При этом, большинство из них были заявлены еще на первых выборах и не содержали ни четкого плана действий, ни конкретных задач, ни источников финансирования. А это значит, что мэру было важно не столько вести Одессу в будущее, сколько "закрывать хвосты".

Так, например, в городе до сих пор нет полноценной системы единого электронного билета для городского электротранспорта, однако ей хотя бы нашли альтернативу. С сентября в трамваях и троллейбусах установили валидаторы, которые работали через приложение Transpod. А позже дополнительно запустили оплату через QR-коды для "Приват24".

Наскільки був продуктивний Труханов

Также мэр затянул с реализацией трамвайного сообщения "Север-Юг", которая должна была бы объединить Киевский и Суворовский районы. Согласно словам мэра, проект должны были бы завершить до конца года, однако по состоянию на декабрь компания-подрядчик "Ростдорстрой" (связана с Трухановым) не успела отремонтировать Новощепной ряд, а это лишь 5 из 7 этапов.

"Распиаренный" ремонт улицы Черняховского оказался проблемным: из-за ошибок в планировке начались постоянные заторы на полосе, ведущей к паркингу Mcdonald's. Что касается обновлений в общественном транспорте, то:

  • по улице Балковской запустили электробусы (хоть с опозданием);
  • на маршрут вышли 3 обновленных трамвая Odissey и 1 многосекционный Odissey MAX;
  • было закуплено и выпущено четыре автобуса "Евро-5".

Наскільки був продуктивний Труханов

Не намного лучше с "восстановлением одесского колорита" и ремонтом жилого фонда. Реставрацию Дома Гоголя и Дома Либмана специалисты называют не качественными, а ремонт инженерных коммуникаций на Деволановском спуске "смыло" дождем. Более того, в течение года в городе произошло несколько обвалов, в результате которых даже были пострадавшие. Если учитывать положительные изменения, то это ремонт Приморского бульвара, работы над восстановлением бульвара Жванецкого, реконструкция зоопарка и основание музея истории Одессы.

Наскільки був продуктивний Труханов

Самая неоднозначная ситуация с медициной. С одной стороны, за 2021 год мэрия закупила новое медицинское оборудование для 10 коммунальных медицинских заведений и 12 КНП центров первичной медико-санитарной помощи и открыла новое приемно-диагностическое отделение в городской клинической больнице №11. С другой – весной и осенью город имел нешуточные проблемы с "ковидными" местами и медицинским кислородом.

Наскільки був продуктивний Труханов

Со школами и детскими садиками в Одессе все, как всегда (плохо). За 2021-й ни одного учебного заведения не построили, хотя об этой проблеме одесситы напоминают Труханову уже достаточно долгое время. Единственное что, на территориях скверов Мечникова и Алексеевского оборудовали специализированные площадки для детей с инвалидностью, построили стадион для СОШ №33 и провели капитальный ремонт в СОШ №5. Также продолжаются ремонтные работы на 38 объектах.

Наскільки був продуктивний Труханов

Как сказано, так и забыто

Кроме полуисполненых обещаний есть еще и те, о которых Труханов вообще забыл. Как минимум, это касается установки "умных" остановок. За 2021-й мэрия не установила ни одной из-за якобы необходимости дополнительного финансирования. Также не проходили работы по созданию и функционированию зоны приоритетного развития на полях фильтрации.

Обещание относительно "экономически обоснованных тарифов, которое регулирует город" для многих одесситов вообще больше похоже на злую шутку от Труханова. Ведь в 2021-м поднялись цены на проезд в общественном транспорте (хотя качество осталось на прежнем уровне), на коммунальные услуги (при том, что с поставками воды, света и тепла у коммунальщиков до сих пор проблемы) и на пользование площадками для платной парковки (где в большинстве требуют деньги неизвестные парковщики). "Обосновывается" это все тем, что мэрия тратит больше ресурсов на материальные ресурсы и зарплаты.

Наскільки був продуктивний Труханов

С парковкой в Одессе вообще отдельная история: кроме того, что создание обещанной Трухановым мобильной карты парковок даже не начиналось, мэр забыл и о создании сети муниципальных парковок в границах улиц Среднефонтанской, Итальянского бульвара, Канатной и Пироговской.

И, конечно, несмотря на хаотичную застройку города, любые обещания мэра по урегулированию земельных отношений тоже не имеют никакого смысла. Особенно, когда он является из подозреваемых по делу хищения одесских земель.

Наскільки був продуктивний Труханов

В результате из всех последних обещаний мэра большинство – незавершенные проекты прошлых каденций. И если учитывать все заявления которые Труханов сделал на посту городского головы, то сдержал свое слово он лишь в 41% случаев. А это может означать, что мэр специально "растягивает удовольствие", чтобы как можно дольше быть у власти и подавать каждый завершенный проект как настоящий праздник.

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Автор публикации
Евгений Гусев
Журналист. Погрузился в новостную сферу с 18 лет. "Обожаю" коррупционеров и расхитителей городских бюджетов, поэтому уделяю им особое внимание.
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