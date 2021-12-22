Обещал "хозяйственник" дать, и велел подождать: насколько продуктивным был мэр Одессы Геннадий Труханов в 2021 году

Баллотируясь на пост мэра Одессы еще в 2014 году, Геннадий Труханов пообещал не только решить кучу насущных проблем города, но и презентовал программу будущего развития. Но на самом деле реальность такова, что под конец 2021-го он не выполнил даже половины из заявленного.

Поэтому Новини.LIVE Odesa проанализировало, что обещал Труханов одесситам перед последними выборами осенью 2020-го и рассказывает, насколько продуктивным был мэр в течение текущего года.

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Выше головы не прыгнул

Готовясь к местным выборам в 2020-м, Труханов представил одесситам свою "стратегию развития" города, которая состояла из 40 обещаний. При этом, большинство из них были заявлены еще на первых выборах и не содержали ни четкого плана действий, ни конкретных задач, ни источников финансирования. А это значит, что мэру было важно не столько вести Одессу в будущее, сколько "закрывать хвосты".

Так, например, в городе до сих пор нет полноценной системы единого электронного билета для городского электротранспорта, однако ей хотя бы нашли альтернативу. С сентября в трамваях и троллейбусах установили валидаторы, которые работали через приложение Transpod. А позже дополнительно запустили оплату через QR-коды для "Приват24".

Также мэр затянул с реализацией трамвайного сообщения "Север-Юг", которая должна была бы объединить Киевский и Суворовский районы. Согласно словам мэра, проект должны были бы завершить до конца года, однако по состоянию на декабрь компания-подрядчик "Ростдорстрой" (связана с Трухановым) не успела отремонтировать Новощепной ряд, а это лишь 5 из 7 этапов.

"Распиаренный" ремонт улицы Черняховского оказался проблемным: из-за ошибок в планировке начались постоянные заторы на полосе, ведущей к паркингу Mcdonald's. Что касается обновлений в общественном транспорте, то:

по улице Балковской запустили электробусы (хоть с опозданием);

на маршрут вышли 3 обновленных трамвая Odissey и 1 многосекционный Odissey MAX;

было закуплено и выпущено четыре автобуса "Евро-5".

Не намного лучше с "восстановлением одесского колорита" и ремонтом жилого фонда. Реставрацию Дома Гоголя и Дома Либмана специалисты называют не качественными, а ремонт инженерных коммуникаций на Деволановском спуске "смыло" дождем. Более того, в течение года в городе произошло несколько обвалов, в результате которых даже были пострадавшие. Если учитывать положительные изменения, то это ремонт Приморского бульвара, работы над восстановлением бульвара Жванецкого, реконструкция зоопарка и основание музея истории Одессы.

Самая неоднозначная ситуация с медициной. С одной стороны, за 2021 год мэрия закупила новое медицинское оборудование для 10 коммунальных медицинских заведений и 12 КНП центров первичной медико-санитарной помощи и открыла новое приемно-диагностическое отделение в городской клинической больнице №11. С другой – весной и осенью город имел нешуточные проблемы с "ковидными" местами и медицинским кислородом.

Со школами и детскими садиками в Одессе все, как всегда (плохо). За 2021-й ни одного учебного заведения не построили, хотя об этой проблеме одесситы напоминают Труханову уже достаточно долгое время. Единственное что, на территориях скверов Мечникова и Алексеевского оборудовали специализированные площадки для детей с инвалидностью, построили стадион для СОШ №33 и провели капитальный ремонт в СОШ №5. Также продолжаются ремонтные работы на 38 объектах.

Как сказано, так и забыто

Кроме полуисполненых обещаний есть еще и те, о которых Труханов вообще забыл. Как минимум, это касается установки "умных" остановок. За 2021-й мэрия не установила ни одной из-за якобы необходимости дополнительного финансирования. Также не проходили работы по созданию и функционированию зоны приоритетного развития на полях фильтрации.

Обещание относительно "экономически обоснованных тарифов, которое регулирует город" для многих одесситов вообще больше похоже на злую шутку от Труханова. Ведь в 2021-м поднялись цены на проезд в общественном транспорте (хотя качество осталось на прежнем уровне), на коммунальные услуги (при том, что с поставками воды, света и тепла у коммунальщиков до сих пор проблемы) и на пользование площадками для платной парковки (где в большинстве требуют деньги неизвестные парковщики). "Обосновывается" это все тем, что мэрия тратит больше ресурсов на материальные ресурсы и зарплаты.

С парковкой в Одессе вообще отдельная история: кроме того, что создание обещанной Трухановым мобильной карты парковок даже не начиналось, мэр забыл и о создании сети муниципальных парковок в границах улиц Среднефонтанской, Итальянского бульвара, Канатной и Пироговской.

И, конечно, несмотря на хаотичную застройку города, любые обещания мэра по урегулированию земельных отношений тоже не имеют никакого смысла. Особенно, когда он является из подозреваемых по делу хищения одесских земель.

В результате из всех последних обещаний мэра большинство – незавершенные проекты прошлых каденций. И если учитывать все заявления которые Труханов сделал на посту городского головы, то сдержал свое слово он лишь в 41% случаев. А это может означать, что мэр специально "растягивает удовольствие", чтобы как можно дольше быть у власти и подавать каждый завершенный проект как настоящий праздник.