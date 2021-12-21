"Нагуляли" себе на срок: в Одессе мужчины похитили чужую машину

В Одессе правоохранители задержали двух парней в возрасте 18-ти лет, которые похитили чужую машину.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
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Как сообщают в полиции, двое парней приехали в Одессу из Фонтанской общины на прогулку. Во время нее они заметили возле одного из торговых заведений, что в Суворовском районе ВАЗ, который не был закрыт. Ребята проникли внутрь и попытались завести машину путем соединения проводов.
У ребят не получилось таким образом запустить двигатель, поэтому они решили отбуксировать авто. Тем временем полицейские обратили внимание на двух парней, которые катили по дороге машину. Они подошли, чтобы выяснить где и каким образом они завладели ею, там уже и оказалось, что авто краденое.
Машину у нарушителей изъяли, а их действия квалифицировали по ч. 2 ст. 289 УКУ, за что предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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