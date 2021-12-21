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"Нагуляли" себе на срок: в Одессе мужчины похитили чужую машину

Одесса
21 декабря 12:30
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За содеянное им грозит лишение свободы от 5 до 8 лет с конфискацией имущества
"Нагуляли" себе на срок: в Одессе мужчины похитили чужую машину

В Одессе правоохранители задержали двух парней в возрасте 18-ти лет, которые похитили чужую машину.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Приехали развлечься

Как сообщают в полиции, двое парней приехали в Одессу из Фонтанской общины на прогулку. Во время нее они заметили возле одного из торговых заведений, что в Суворовском районе ВАЗ, который не был закрыт. Ребята проникли внутрь и попытались завести машину путем соединения проводов.

У ребят не получилось таким образом запустить двигатель, поэтому они решили отбуксировать авто. Тем временем полицейские обратили внимание на двух парней, которые катили по дороге машину. Они подошли, чтобы выяснить где и каким образом они завладели ею, там уже и оказалось, что авто краденое. 

Машину у нарушителей изъяли, а их действия квалифицировали по ч. 2 ст. 289 УКУ, за что предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Недавние случаи краж в Одессе и области

  • В Одессе, 20 декабря, 25-летнюю женщину с признаками наркотического опьянения задержали правоохранители за кражу яхты. Женщина хотела попасть на ней в Николаев.

  • В Белгороде-Днестровском Одесской области задержали 37-летнюю женщину, которая систематически грабила людей.

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Автор публикации
Талабан Анжелика
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Одесса кража авто угон
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