На войне все методы подходят: как застройщики борются между собой за "лакомые кусочки" Одессы

За последние десять лет Одесса превратилась в настоящее поле битвы. Желание застройщиков завладеть наиболее рентабельными землями привело к коррупционным скандалам и судебным заседаниям, о которых знают даже за пределами города.

Потому Новини.LIVE Odesa рассказывает, как застройщики борются между собой и обходят законы, чтобы продать очередной ЖК.

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"Токсичные" рыночные отношения

Специалисты по недвижимости уверены, что, учитывая историческую и культурную значимость города, колорит и побережье Черного моря, спрос на жилье в Одессе всегда высок. Застройщики это осознают и пытаются "выжать" максимум.

"Конкуренция за земельные участки Одессы может вестись любыми способами. KADORR Group, например, начали сразу покупать территории и предлагать более дешевые условия рассрочки. А вот “Пространство”, как мне кажется, держит своего человека в мэрии, чтобы тот помогал с поисками места для строительства", – заявил эксперт по инвестированию в недвижимость Сергей Пятницкий.

Впрочем, если в других городах конкуренция мотивирует предпринимателей улучшать свой продукт, то одесские застройщики в борьбе за участки активно пользуются различными лазейками в законе. Примером того является схема строительства апартаментов вместо квартир.

"Апартаменты относятся к нежилому фонду, поэтому закон позволяет возводить их даже в рекреационных зонах (на пляжах, в парковых зонах и тому подобное). Позже, после сдачи объекта, застройщик может собрать подписи жильцов и перевести дом в жилой фонд. Это считается вполне законным процессом, и именно по этой схеме KADORR Group и “Будова” застроили Аркадию", – отметила глава агентства недвижимости Елена Загороднюк.

Специалист также добавляет, что здание могут и не переводить, но тогда покупатели не смогут прописаться в приобретенном месте, а также будут вынуждены платить за коммунальные услуги в 3 раза больше.

Еще одна популярная схема касается застройки памятников архитектуры. Если предприниматели хотят возвести на месте исторического здания свой объект, они арендуют (или покупают) участок и терпеливо ждут, пока оно распадется. Когда это произошло, на место вызывают экспертную комиссию, которая выводит дом из реестра. По такой схеме, как считают специалисты, компания семейства депутата из партии "Доверяй Делам" Андрея Кисловского планирует застроить "Масонский дом".

Более того, спешка и желание сэкономить приводит конкурирующие компании как к внутренним конфликтам (недовольству жителей сданным жильем), так и внешним (проблемы с представителями власти и закона).

Яркий тому пример – многолетний конфликт Аднана Кивана, основателя KADORR Group с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Мэр обвиняет бизнесмена в застройке зеленых зон, тогда как предприниматель уверяет, что мэр – коррупционер. Также Киван держит обиду на мэра за то, что тот отдал в частные руки клинику скорой помощи, которая была построена компанией. Сейчас же Киван запустил пиар-кампанию, благодаря которой рассчитывает в будущем занять место Труханова.

Также на всю Украину "отличилась" компания Владимира Галантерника "Будова". По версии следователей из Специализированной антикоррупционной прокуратуры, бизнесмен руководил группой из 16 человек (в том числе и Трухановым), чтобы его фирма могла застроить по меньшей мере 6 земельных участков Одессы. Сейчас продолжается досудебное расследование, однако подозреваемые не признают вину.

"Соучредитель компании “Будова” Дмитрий Димарский не внес указанный ему залог в размере 59 миллионов гривен. Теперь прокуроры готовят ходатайство об аресте", – сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

В "Будове" дело называют политически мотивированным и продолжают рекламировать ЖК, фигурирующие в расследовании. Более того, недавно компания начала еще одно строительство, на которое не имеет разрешения.

Удачный опыт или инструмент для манипуляций

Обсуждая тему застройки Одессы, Труханов во время заседания "пригрозил" создать реестр недобропорядочных застройщиков. Эту идею, вероятно, мэр "подсмотрел" у коллег из Львова, где идентичный реестр давно ведут и периодически обновляют.

Суть списка в том, что городской ГАСК вносит туда компании, которые строят без разрешительных документов или с многочисленными нарушениями. Так, представители государственно архитектурно-строительного контроля пытаются предостеречь горожан от опасных инвестиций.

"Вообще, перенимать успешный опыт других городов – это замечательная инициатива, имеющая смысл. И в наших реалиях подобный реестр могут использовать для манипуляций, “придумывая” какие-то истории, вместо реальных фактов", – подчеркнул эксперт по инвестированию в недвижимость Сергей Пятницкий.

То есть если одесские чиновники "пойдут дальше" и будут применять определенные санкции против нечестных застройщиков, то это может привести к новому всплеску коррупции. Ведь если бы в мэрии за этим действительно следили, то ни один реестр не понадобился бы.