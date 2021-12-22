live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык

Мороз и солнце: прогноз погоды в Одессе на 23 декабря

Одесса
23 декабря 08:35
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 129
views-icon
Читать на украинском
Столбик термометра продержится на отметке до -6 градусов
Мороз и солнце: прогноз погоды в Одессе на 23 декабря

В четверг, 23 декабря, в Одессе будет облачная погода с прояснениями. Горожане почувствуют мороз. 

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также: Мороз до -18 – синоптик дала прогноз погоды в Украине на 23 декабря

Погода

  • По данным синоптиков, в Одессе днем столбик термометра продержится на отметке от -2 градусов до -4 градусов по Цельсию. Утром температура будет колебаться в пределах от -8 до -10 градусов. Также прогнозируют северо-западный ветер ночью, который днем изменит направление на западный со скоростью 5-10 м/с. Будет облачно с прояснениями.

Прогноз погоды в Одессе на 23 декабря по версии Sinoptik.ua

скрін

  • На сайте Sinoptik.ua прогнозируют до -6 градусов днем. К вечеру показатель термометра поднимется до -5 градусов. День будет ясным, без осадков.

Прогноз погоды на 23 декабря по версии Gismeteo

Погода

 

  • На сайте Gismeteo синоптики прогнозируют солнечный, безоблачный день. Температура воздуха опустится до -5 градусов. Синоптики не прогнозируют осадков.

Что думает о погоде ваш iPhone?

"Яблочная" техника показывает погоду по данным сайта Weather.com.

  • Прогнозируют, что в Одессе погода будет ясной на рассвете. Температура составит днем до -6 градусов. Также синоптики прогнозируют ветер от 7 до 12 м/с.

Другие новости о погоде

Последние новости по теме:
Автор публикации
Талабан Анжелика
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 129
погода Одесса
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Кабмин назначил президентские стипендии паралимпийцам и дефлимпийцам Одесской области

Кабмин назначил президентские стипендии паралимпийцам и дефлимпийцам Одесской области

23 декабря 21:51

Одесса
В Одессе 58-летняя продавала безакцизные сигареты в МАФе: полиция изъяла несколько тысяч пачек

В Одессе 58-летняя продавала безакцизные сигареты в МАФе: полиция изъяла несколько тысяч пачек

23 декабря 21:30

Одесса
Опасна для здоровья: в трех районах Одесской области питьевая вода не соответствует нормам

Опасна для здоровья: в трех районах Одесской области питьевая вода не соответствует нормам

23 декабря 20:50

Одесса
Опять те же лица: в Черноморске сменится руководство – что известно

Опять те же лица: в Черноморске сменится руководство – что известно

23 декабря 20:38

Одесса
Главная Одесса Мороз и солнце: прогноз погоды в Одессе на 23 декабря
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен