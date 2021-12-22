Мороз и солнце: прогноз погоды в Одессе на 23 декабря

В четверг, 23 декабря, в Одессе будет облачная погода с прояснениями. Горожане почувствуют мороз.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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- По данным синоптиков, в Одессе днем столбик термометра продержится на отметке от -2 градусов до -4 градусов по Цельсию. Утром температура будет колебаться в пределах от -8 до -10 градусов. Также прогнозируют северо-западный ветер ночью, который днем изменит направление на западный со скоростью 5-10 м/с. Будет облачно с прояснениями.
Прогноз погоды в Одессе на 23 декабря по версии Sinoptik.ua
- На сайте Sinoptik.ua прогнозируют до -6 градусов днем. К вечеру показатель термометра поднимется до -5 градусов. День будет ясным, без осадков.
Прогноз погоды на 23 декабря по версии Gismeteo
- На сайте Gismeteo синоптики прогнозируют солнечный, безоблачный день. Температура воздуха опустится до -5 градусов. Синоптики не прогнозируют осадков.
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"Яблочная" техника показывает погоду по данным сайта Weather.com.
- Прогнозируют, что в Одессе погода будет ясной на рассвете. Температура составит днем до -6 градусов. Также синоптики прогнозируют ветер от 7 до 12 м/с.
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