Конфет много и все свежие: в Одессе проверили новогодние подарки для детей

В Одессе проверили сладкие подарки для детей на Новый год, которые закупил городской совет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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Все согласно документам

По словам чиновницы, подарки уже развозят по школам. Их получат ученики 1-4 классов.

"Решила сфотографировать сама, потому что снова будет легенда о 4 карамельках. Проверили несколько пакетов, документы – свежее", – написала Буйневич.