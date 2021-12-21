Хаджибейский мост в Одесской области перекроют на ночь и три дня: схема объезда

В Одесской области частично перекроют движение транспорта через Хаджибейский лиман. Автомобили не смогут по нему проехать ночью, 21 декабря, и после еще три дня.

Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Одесской области.

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Какова причина перекрытия

До 24 декабря включительно работникам необходимо провести наладочные работы системы мониторинга взвешивания в движении (WIM). Сам Хаджибейский лиман расположен на автодороге М-05 Киев — Одесса (км 445).

Как закроют движение

Движение будет закрыто для всех видов транспорта уже во вторник, 21 декабря, с 21:00 до 5:00 утра 22 декабря. Для трех дней график следующий:

22 декабря – с 9:00 до 18: 00;

23 декабря – с 9:00 до 18: 00;

24 декабря – с 9:00 до 18:00.

Схема объезда

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