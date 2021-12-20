Как праздновали Новый год в Одессе сто лет назад: 10 интересных фактов

Вскоре украинцы встретят Новый 2022 год. Кто-то проведет его в семейном кругу, кто-то с друзьями, а кто-то вообще в другой стране. Новый год всегда считали праздником, когда чудеса становились возможными.

Новини.LIVE Odesa рассказывает, как праздновали Новый год в Одессе сто лет назад.

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В Одессе появилась первая елка

Это историческое событие случилось 30 декабря 1811 года. Известен даже точный адрес: Софиевская, 5а. Это был дворец Потоцких-Нарышкиных (ныне это художественный музей). Инициатива устроить такой праздник принадлежала герцогу де Ришелье. Распорядителем бала стал его товарищ и секретарь – молодой граф де Рошешуар. Тогда на бал пожаловала вся одесская знать: граф Ланжерон, граф Сабанский с женой, граф Разумовский, князь Долгорукий, месье Феликс де Рибас, благородные негоцианты Рено и Сикард с женами.

Тогда посреди большого зала на палисандровом паркете стояла большая елка в разноцветных игрушках. Одесский историк Александр де Рибас в своей книге "Старая Одесса" рассказал об этом событии:

"Это была первая елка в Одессе. Зеленая, неувядающая елка была привезена в Одессу из Умани как подарок графа Потоцкого молодой Нарышкиной. До сих пор пустынные берега Черного моря не знали совсем хвойных деревьев, и Рождество проводили без елки".

Устраивали лотерею

Последние дни 1911 года отметились в одесских газетах традиционными открытками и поздравлениями. Тогда же анонсировали благотворительные новогодние мероприятия. В зале Новой биржи установили новогоднюю елку с двухдневной лотереей. Тогда же была возможность дать пожертвования для "Сообщества помощи бедным" – это мероприятие проводили в квартире градоначальника в Куликовском переулке. Тогда на елку собрали более 4 тысяч рублей пожертвований.

Оркестры и танцоры

В предновогоднюю ночь в залах Новой биржи гремел военный оркестр и кружились пары танцоров.Тогда же провели и новогодний концерт-бал в пользу "сообщества заботы о бедных бездомных еврейских детях". А 3 и 7 января в театре Сибирякова (сейчас это Одесский украинский театр) состоялись помпезные балы под лозунгами "Ничего не бояться и ничему удивляться". Тогда играло 12 оркестров, а все собранные средства пошли на пользу муниципальному сообществу и Пенсионному фонду.

Тогда же одесситов в новом 1912 году порадовали премьерой Мирона Гроссмана "Одесские катакомбы". Успех этой полнометражки был настолько невероятным, что он вытеснил из местных киноэкранов все привезенные киноленты.

Не хватало елок и сосен

Встреча Нового года в Одессе в 1915 году была не слишком праздничной. Причин тогда было несколько: в городе не хватало елок и сосен, которыми одесситы традиционно запасались заблаговременно на елочных рынках.

Новый год без водки

Также, как сообщали в газетах того времени, по распоряжению генерал-губернатора в ресторанах и буфетах запретили торговлю водкой и водочными напитками. Этим же распоряжением запрещали и массовые народные гуляния. И тогда же, во время Первой мировой войны, Одесса превратилась в прифронтовой город. На улицах не было даже автомобилей: все они были отправлены в тогдашний Петроград для нужд армии.

Впрочем, новогодний праздник в Одессе тогда таки состоялся. Правда, вместо елок, гирлянды и игрушки украсили плодовые деревья. И шампанское на столах было, и водка, разлитая в чайники. Хотя в то время в Одессе уже царил так называемый "сухой закон".

С песнями и танцами

Впрочем, в 1935 году празднование Нового года "легализовали" и его начали встречать гораздо ярче – весело, остроумно, с конкурсами и подарками. И елка с Дедом Морозом также вернулись. В газете "Черноморская коммуна" 31 декабря 1935 года опубликовали новость о праздновании в Индустриальном институте (сейчас это Одесский политехнический университет):

"Студенты на удивление весело и радостно встретили новый год, который будет годом новых побед в учебе. Вечер выдался чудесным. Лозунгом было – "горевать строго запрещено".

Радиоконцерт на два часа

Также одесситы с нетерпением ждали новогодний радиоконцерт, который длился 2 часа. Тогда пели знаменитые артисты послевоенных времен: Лидия Русланова, Мария Мордасова, Леонид Утесов, Иван Козловский, Вадим Козин и Сергей Лемешев.

Дед Мороз, Снегурочка и елка – "персоны нон грата"

В общем, официально до 1935 года Новый год в СССР праздновали исключительно без елки. Это произошло из-за антирелигиозной кампании, которая имела целью истребить все дореволюционные порядки. Поэтому елка, Дед Мороз и Снегурочка стали "религиозным прошлым". В 1929 году 16 партийная конференция утвердила новый режим работы – пятидневку. Из-за этого и Новый год, и Рождество стали обычными будними рабочими днями.

В одном из документов той же конференции писали:

"Детей обманывают, что подарки им принес Дед Мороз. Религиозность детей начинается именно с елки. Господствующие эксплуататорские классы пользуются "милой" елочкой и "добрым" Дедом Морозом, чтобы сделать из трудолюбивых и терпеливых слуг капитала".

В газете "Одесские известия" 31 декабря 1921 года оповестили, как встречали Новый год:

"Пересыпский райпартком КПУ и союз металлистов устраивают сегодня в 9 вечера для своих членов в Клубе металлистов ("Дом трудолюбия") встреча Нового года. Программа: концерт, пение, декламация и т. д. При клубе будет буфет. Вход для членов партии – по партбилету, а для членов союза – по книжкам профсоюза свободный".

"Голубой огонек" и новогодние фильмы

С каждым десятилетием одесситы, как и все остальные жители СССР праздновали Новый год ярче и веселее. В 1960-1970-х по телевизору показывали "Голубой огонек", а впоследствии к традиционному просмотру добавились фильмы "Карнавальная ночь" и "Ирония судьбы".

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