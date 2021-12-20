live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Одесса
  • Как одесситы встречали броненосец "Потемкин". Историческое фото у памятника Дюку

Как одесситы встречали броненосец "Потемкин". Историческое фото у памятника Дюку

Одесса
21 декабря 03:10
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 425
views-icon
Читать на украинском
На фото хорошо видна одежда и даже настроения ожидающих
Как одесситы встречали броненосец "Потемкин". Историческое фото у памятника Дюку

Броненосец "Потемкин" известен тем, что именно на этом судне впервые в истории российского флота произошло масштабное вооруженное восстание моряков. Впрочем, до этого события посмотреть на чудо морфлота однажды в Одессе собрались сотни желающих.

Историческое фото одесситов опубликовал Георгий Бербер.

Читайте также: Крупнейшее кораблекрушение у берегов современной Одессы. Исторические фото

Фото людей

Броненосец Потемкин

На фото видно, как сотни людей собрались на бульваре у памятника Дюка. Среди желающих увидеть чудо-корабль есть как нарядные дамы в дорогих нарядах, так и обычные рабочие с детьми.

Что известно о броненосце "Потемкин"

корабль

"Князь Потемкин-Таврический" – броненосец Черноморского флота Российской империи. Назван в честь Григория Потемкина. Корабль заложили 28 сентября 1898 года на верфи Черноморского судостроительного завода в городе Николаев.

В июне 1905 года броненосец вышел в море на учебные стрельбы. Поводом для вспышки бунта стал отказ части экипажа употреблять в пищу испорченное мясо (им подали борщ с червивым мясом). После угроз со стороны командира судна капитана 1-го ранга Евгения Голикова наказать моряков произошел жесткий бунт.

Не имея четкого плана действий, восставшие направили корабль в Одессу, где не нашли поддержки, и за неделю в румынском порту Констанца сдались местным властям. 

Другие исторические фото и новости Одессы

Последние новости по теме:
Автор публикации
Талабан Анжелика
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 425
Одесса история
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Кабмин назначил президентские стипендии паралимпийцам и дефлимпийцам Одесской области

Кабмин назначил президентские стипендии паралимпийцам и дефлимпийцам Одесской области

23 декабря 21:51

Одесса
В Одессе 58-летняя продавала безакцизные сигареты в МАФе: полиция изъяла несколько тысяч пачек

В Одессе 58-летняя продавала безакцизные сигареты в МАФе: полиция изъяла несколько тысяч пачек

23 декабря 21:30

Одесса
Опасна для здоровья: в трех районах Одесской области питьевая вода не соответствует нормам

Опасна для здоровья: в трех районах Одесской области питьевая вода не соответствует нормам

23 декабря 20:50

Одесса
Опять те же лица: в Черноморске сменится руководство – что известно

Опять те же лица: в Черноморске сменится руководство – что известно

23 декабря 20:38

Одесса
Главная Одесса Как одесситы встречали броненосец "Потемкин". Историческое фото у памятника Дюку
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен