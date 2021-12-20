Как одесситы встречали броненосец "Потемкин". Историческое фото у памятника Дюку

Броненосец "Потемкин" известен тем, что именно на этом судне впервые в истории российского флота произошло масштабное вооруженное восстание моряков. Впрочем, до этого события посмотреть на чудо морфлота однажды в Одессе собрались сотни желающих.

Историческое фото одесситов опубликовал Георгий Бербер.

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Фото людей

На фото видно, как сотни людей собрались на бульваре у памятника Дюка. Среди желающих увидеть чудо-корабль есть как нарядные дамы в дорогих нарядах, так и обычные рабочие с детьми.

Что известно о броненосце "Потемкин"

"Князь Потемкин-Таврический" – броненосец Черноморского флота Российской империи. Назван в честь Григория Потемкина. Корабль заложили 28 сентября 1898 года на верфи Черноморского судостроительного завода в городе Николаев.

В июне 1905 года броненосец вышел в море на учебные стрельбы. Поводом для вспышки бунта стал отказ части экипажа употреблять в пищу испорченное мясо (им подали борщ с червивым мясом). После угроз со стороны командира судна капитана 1-го ранга Евгения Голикова наказать моряков произошел жесткий бунт.

Не имея четкого плана действий, восставшие направили корабль в Одессу, где не нашли поддержки, и за неделю в румынском порту Констанца сдались местным властям.

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