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Как будут работать центры вакцинации от COVID-19 в Одессе на новогодние праздники

Одесса
22 декабря 14:50
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Выходные будут только в первые праздничные дни
Как будут работать центры вакцинации от COVID-19 в Одессе на новогодние праздники

В Одессе центры вакцинации от коронавируса будут закрыты только в первые два дня нового года.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ.

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Будут выходные

"В первые дни нового года (1 и 2 января 2022 г.) все центры и пункты массовой вакцинации, которые проводят прививки от COVID-19, будут закрыты", – говорится в сообщении.

В то же время в остальные дни пункты вакцинации будут работать по обычному расписанию.

Перечень центров вакцинации

  • пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
  • ул. Семена Палия, 93а, ТЦ "Семья";
  • ул. Паустовского, 14, гипермаркет "Эпицентр";
  • ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
  • пр-т. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
  • Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП 3;
  • ул. Левитана, 62, ЦПМСП 4 (здание КДЦ 20);
  • ул. Житомирская, 2, ЦПМСП 10;
  • ул. Болгарская, 38, КДЦ ДКЛ 1;
  •  пл. Деревянко, 1, издательство "Черноморье";
  • парк Горького, вход со стороны улицы Героев Крут (ул. Терешковой);
  • Международный аэропорт "Одесса" (с 10:00 до 17:00).

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Автор публикации
Юлия Леськова
В 2019 году закончила факультет «Журналистики и информации» в БГПК им. Михаила Грушевского по специальности «Издательское дело и редактирование». Работала корреспондентом и редактором сайта регионального издания Буковины. Теперь работаю в команде крутых людей на Новини.LIVE Одесса!
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коронавирус вакцинация Одесса Новый год
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