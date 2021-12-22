Как будут работать центры вакцинации от COVID-19 в Одессе на новогодние праздники

В Одессе центры вакцинации от коронавируса будут закрыты только в первые два дня нового года.
Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ.
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Будут выходные
"В первые дни нового года (1 и 2 января 2022 г.) все центры и пункты массовой вакцинации, которые проводят прививки от COVID-19, будут закрыты", – говорится в сообщении.
В то же время в остальные дни пункты вакцинации будут работать по обычному расписанию.
Перечень центров вакцинации
- пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
- ул. Семена Палия, 93а, ТЦ "Семья";
- ул. Паустовского, 14, гипермаркет "Эпицентр";
- ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
- пр-т. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
- Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП 3;
- ул. Левитана, 62, ЦПМСП 4 (здание КДЦ 20);
- ул. Житомирская, 2, ЦПМСП 10;
- ул. Болгарская, 38, КДЦ ДКЛ 1;
- пл. Деревянко, 1, издательство "Черноморье";
- парк Горького, вход со стороны улицы Героев Крут (ул. Терешковой);
- Международный аэропорт "Одесса" (с 10:00 до 17:00).
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