Как будут работать центры вакцинации от COVID-19 в Одессе на новогодние праздники

В Одессе центры вакцинации от коронавируса будут закрыты только в первые два дня нового года.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ.

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Будут выходные

"В первые дни нового года (1 и 2 января 2022 г.) все центры и пункты массовой вакцинации, которые проводят прививки от COVID-19, будут закрыты", – говорится в сообщении.

В то же время в остальные дни пункты вакцинации будут работать по обычному расписанию.

Перечень центров вакцинации

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. Семена Палия, 93а, ТЦ "Семья";

ул. Паустовского, 14, гипермаркет "Эпицентр";

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

пр-т. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП 3;

ул. Левитана, 62, ЦПМСП 4 (здание КДЦ 20);

ул. Житомирская, 2, ЦПМСП 10;

ул. Болгарская, 38, КДЦ ДКЛ 1;

пл. Деревянко, 1, издательство "Черноморье";

парк Горького, вход со стороны улицы Героев Крут (ул. Терешковой);

Международный аэропорт "Одесса" (с 10:00 до 17:00).

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