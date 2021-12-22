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Гори, гори ясно: полицейские Одесской области показали, как уничтожают наркотики. Видео

Одесса
22 декабря 14:35
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Эти вещества изъяли во время обысков
Гори, гори ясно: полицейские Одесской области показали, как уничтожают наркотики. Видео

Правоохранители Одесской области показали, как уничтожают изъятые у преступников наркотики.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Получили постановление суда

Наркотики уничтожали в Белгород-Днестровском районе после постановления суда. В частности, полицейские сожгли кусты мака, каннабис, RVP, амфетамин и метадон.

"Эти вещества полицейские изъяли во время обысков в рамках 12-ти уголовных производств: некоторые из граждан производили, приобретали и хранили наркотики для собственного употребления, а другие фигуранты планировали сбыть их", – говорится в сообщении.

Одеса, наркотики, вогонь

Одеса

Обвинительные акты

Обвинительные акты по ст. 307, 309 и 310 Уголовного кодекса Украины направили в суд, который определил фигурантам соответствующие наказания.

Недавние изъятия наркотиков

В Одессе на Канатной очевидцы увидели мужчину, который что-то подозрительно искал. По сообщению анонимов, патрульные нашли у него наркотическое вещество.

"Нарконовости" Одесской области

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Автор публикации
Юлия Леськова
В 2019 году закончила факультет «Журналистики и информации» в БГПК им. Михаила Грушевского по специальности «Издательское дело и редактирование». Работала корреспондентом и редактором сайта регионального издания Буковины. Теперь работаю в команде крутых людей на Новини.LIVE Одесса!
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Одесса наркотики
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