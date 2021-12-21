Голые стены и сплошной беспорядок: в Одессе двое детей жили в нечеловеческих условиях

В Одессе из семьи изъяли двух малолетних детей, которые жили в нечеловеческих условиях.

Об этом сообщает начальница службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова.

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Дети проживали в адских условиях

"Только что спасли двоих детей – 5 лет и 7 месяцев. Сигнал поступил от соседей. По информации людей, дети проживают в нечеловеческих условиях с асоциальными родителями", – говорится в сообщении.

Дети проживали в ужасных условиях. В квартире были голые стены и пол. Сам дом – загроможден хламом, а часть выглядит будто после пожара.

"Две девочки жили (если эти условия вообще можно назвать жизнью) с ассоциалами. Полдня мать водила за нос сотрудников Службы, рассказывая, что ушла с детьми по делам. Потом ей надоело врать и в телефонном разговоре она призналась, что находится дома вместе с детьми и сожителем", – добавляет Юлия Никандрова.

Детей из семьи изъяли, потому что проживание в таких условиях угрожало жизни и здоровью девочек.

"Младшую девочку мать с мая так и не зарегистрировала. Дома – ад. Свой образ жизни люди считают нормальным", – пишет Никандрова.

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