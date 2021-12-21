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Два разных здания: как выглядела Кирха в Одессе до пожара. Фото 1820-х годов

Одесса
22 декабря 00:11
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После "огненной бури" здание пустовало около 20 лет
Два разных здания: как выглядела Кирха в Одессе до пожара. Фото 1820-х годов

Кирха с начала своего существования в 1824 году успела быть перестроенной и оскверненной СССР. Обрушение колокольни и колонн не стали последними неудачами Евангелическо-лютеранской церкви, а продолжились пожаром.

Об этом рассказывает Новини.LIVE Odesa.

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Что предшествовало пожару

После перестройки в 19 веке Кирха больше всего пострадала от рук "советов". Антирелигиозная политика в СССР привела к тому, что священное место превратили в спортивный зал со складами института связи. В алтарной части поставили туалеты с душевыми, которые по итогу размыли стены влажностью и привели к разрушению фундаментов.

Как Кирха "жила" после этого

Пожар произошел в 1970-х годах. После него здание долгое время пустовало. Туда приходили бездомные люди и наркоманы, а дети играли там в прятки или салки. 

Как выглядела Кирха в Одессе до пожара — фото 1820-х годов

Восстановление церкви после "советов"

В 1992 году Одессу выбрали как центр украинской Епархии и с того момента члены церкви, посетители и Лютеранская община Баварии собирали на ремонт. Для восстановления Кирхи привлекли всего 6,5 миллиона евро, потому церкви удалось за такие деньги построить даже свою колокольню с четырьмя колоколами. 

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Автор публикации
Маргарита Юзяк
В 2020 году закончила ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За два года до выпуска начала деятельность с "Недели Добрых Дел", а уже с третьего курса присоединилась к ИА "Одесса-медиа". После почти двух лет работы судьба и желание разбираться в общественно важных темах привели на "Новини.LIVE Odesa".
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