Дорогу Одесса – Николаев расширят до 4 полос в пределах Николаевской области

Дорогу М14, которая соединяет Одессу и Николаев, планируют расширить и сделать ее 4-полосной.

Об этом сообщает Пассажирский транспорт.

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Что известно о проекте

О намерениях расширить до 4 полос дорогу М14 "Одесса – Николаев – Мелитополь – Новоазовск" в Николаевской области сообщил глава местной ОГА Виталий Ким.

Как заявил чиновник, данный проект является сложным в исполнении, впрочем, он наконец сдвинулся с места. Сейчас его поделили на 5 проектных участков, а также объявлены тендеры на проектирование.

Кроме этого, по запросу уже провели работы совместно с Госгеокадастром, а также имеется устное одобрение этого проекта от президента Украины Владимира Зеленского. Данный проект обсуждали еще с 2017 года, он является фактически частью идеи по строительству четырехполосной дороги с бетонным покрытием, которая должна соединить порты Украины от Одессы до Херсона.

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