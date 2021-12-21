Будут ждать за дверью: на новогодние утренники в школах и детсадах Одессы не пустят родителей

В Одессе родителей не будут пускать на новогодние утренники в школах и детских садах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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Уменьшают риск инфицирования COVID-19

По словам чиновницы, такие правила приняли для того, чтобы уменьшить риск инфицирования коронавирусом в детских коллективах.

"Не подвергайте своего воспитателя и директора админ ответственности, никто из нас не позволит нарушать эти правила. Я понимаю, что высказаться больше некому, а школа или сад рядом, но коллегам советую не позволять и себя унижать из-за выполнения своих обязанностей. К тому же, это логические правила", – говорится в сообщении.

Правила проведения праздничных мероприятий в учебных заведениях

Отдельный праздник для каждого класса или группы

В частности, во время празднования в школе на мероприятии могут присутствовать только ученики одного класса. Участие школьников из других классов в празднике запрещается.

В случае с детскими садиками это правило действует аналогично – праздник проводится для детей в одной учебной группы.

Присутствие зрителей не разрешается

Традиционно на торжественные мероприятия новогодних праздников в школах или садиках к детям приходят родители и другие члены семьи, однако в условиях пандемии это может создать дополнительные риски для здоровья всех участников.

Также не стоит забывать, что праздник предназначен именно для детей, а их здоровье – является приоритетом. Особое внимание стоит уделять психологическому здоровью детей. Ведь отсутствие родных или близких на празднике может вызвать у детей, особенно дошкольного возраста, стресс. Поэтому, если ребенок не хочет участвовать в празднике без родителей или других членов семьи, не стоит его заставлять, желательно просто все последовательно разъяснить. Позаботьтесь о том, чтобы дети чувствовали себя в безопасности, а праздник не стал стрессовой ситуацией.

Участие в празднике могут принимать только работники учреждения образования

Приглашать аниматоров, актеров и других людей, которые бы развлекали детей и принимали участие в празднике не разрешается. То есть организовывать, проводить мероприятие и участвовать могут только сотрудники учебного заведения.

Важно, если же у ребенка какие-либо симптомы острого респираторного заболевания, лучше оставить его дома с заботой о здоровье и последующим обращением за медицинской помощью. В случае, если ребенок расстроился, что пропускает праздник, дома также можно устроить мини празднование в игровой форме.

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