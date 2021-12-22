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Без света останутся всего несколько адресов: список отключений в Одессе на 23 декабря

Одесса
22 декабря 15:59
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Без света останутся всего несколько адресов: список отключений в Одессе на 23 декабря

В Одессе 23 декабря сотни домов останутся без электроснабжения в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на сети.

Об этом сообщает "Блэкаут".

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Адреса и график

Богдана Хмельницкого улица

1, 1/3, 1а

С 07:00 по 18:00

Генерала Ватутина улица

21, 22

С 07:00 по 18:00

Заславского улица

38

С 09:00 по 18:00

Малая Арнаутская улица

110, 112, 119

С 09:00 по 18:00

Мечникова улица

106, 108, 110, 112

С 07:00 по 18:00

Мичурина улица

19, 19а

С 09:00 по 19:00

Новомосковская дорога

19

С 09:00 по 19:00

переулок Матросская Слободка

2

С 09:00 по 19:00

Старопортофранковская улица

107, 109, 113, 115, 117

С 09:00 по 18:00

Тепличная улица

3б, 4А

С 09:00 по 19:00

Черноморского Казачества улица

100, 100А, 102, 102А, 104, 106, 110, 114, 116

С 09:00 по 21:00

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Автор публикации
Маргарита Юзяк
В 2020 году закончила ОНУ им. И. И. Мечникова по специальности журналистика. За два года до выпуска начала деятельность с "Недели Добрых Дел", а уже с третьего курса присоединилась к ИА "Одесса-медиа". После почти двух лет работы судьба и желание разбираться в общественно важных темах привели на "Новини.LIVE Odesa".
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