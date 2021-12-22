Без света останутся всего несколько адресов: список отключений в Одессе на 23 декабря

В Одессе 23 декабря сотни домов останутся без электроснабжения в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на сети.
Об этом сообщает "Блэкаут".
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