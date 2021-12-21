Бегал за старенькой мамой с ножом: в Одесской области осудили мужчину

В Одесской области осудили 54-летнего мужчину, который угрожал своей матери расправой.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
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Житель Болградского района в состоянии алкогольного опьянения бегал с ножом за своей пожилой мамой. Инцидент произошел еще в июле.
"Злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности за домашнее насилие в отношении старушки и имеет судимость за это преступление. На этот раз полицейские начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством, если были реальные основания опасаться осуществления этой угрозы) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.
Собрав все необходимые доказательства, правоохранители направили их и обвинительный акт в суд. Судья назначил мужчине наказание в виде шести месяцев ареста. Их обвиняемый проведет в Измаильском следственном изоляторе.
В Одессе, 20 декабря, 25-летнюю женщину с признаками наркотического опьянения задержали правоохранители за кражу яхты. Женщина хотела попасть на ней в Николаев.
В Белгороде-Днестровском Одесской области задержали 37-летнюю женщину, которая систематически грабила людей.