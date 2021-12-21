Бегал за старенькой мамой с ножом: в Одесской области осудили мужчину

В Одесской области осудили 54-летнего мужчину, который угрожал своей матери расправой.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Сидеть в СИЗО

Житель Болградского района в состоянии алкогольного опьянения бегал с ножом за своей пожилой мамой. Инцидент произошел еще в июле.

"Злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности за домашнее насилие в отношении старушки и имеет судимость за это преступление. На этот раз полицейские начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством, если были реальные основания опасаться осуществления этой угрозы) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Собрав все необходимые доказательства, правоохранители направили их и обвинительный акт в суд. Судья назначил мужчине наказание в виде шести месяцев ареста. Их обвиняемый проведет в Измаильском следственном изоляторе.

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