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Бегал за старенькой мамой с ножом: в Одесской области осудили мужчину

Одесса
21 декабря 13:51
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У мужчины уже есть судимости
Бегал за старенькой мамой с ножом: в Одесской области осудили мужчину

В Одесской области осудили 54-летнего мужчину, который угрожал своей матери расправой.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Сидеть в СИЗО

Житель Болградского района в состоянии алкогольного опьянения бегал с ножом за своей пожилой мамой. Инцидент произошел еще в июле.

"Злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности за домашнее насилие в отношении старушки и имеет судимость за это преступление. На этот раз полицейские начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством, если были реальные основания опасаться осуществления этой угрозы) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Собрав все необходимые доказательства, правоохранители направили их и обвинительный акт в суд. Судья назначил мужчине наказание в виде шести месяцев ареста. Их обвиняемый проведет в Измаильском следственном изоляторе. 

Недавние случаи краж в Одессе и области

  • В Одессе, 20 декабря, 25-летнюю женщину с признаками наркотического опьянения задержали правоохранители за кражу яхты. Женщина хотела попасть на ней в Николаев.

  • В Белгороде-Днестровском Одесской области задержали 37-летнюю женщину, которая систематически грабила людей.

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Автор публикации
Юлия Леськова
В 2019 году закончила факультет «Журналистики и информации» в БГПК им. Михаила Грушевского по специальности «Издательское дело и редактирование». Работала корреспондентом и редактором сайта регионального издания Буковины. Теперь работаю в команде крутых людей на Новини.LIVE Одесса!
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