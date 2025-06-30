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Главная Хроники Импланты в груди — россиянка получила серьезную болезнь

Импланты в груди — россиянка получила серьезную болезнь

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 03:49
В россии девушка получила болезнь после операции на груди
Россиянка, которая неудачно поэкспериментировала со своей грудью. Фото: соцсети

Российская девушка поплатилась за свое желание увеличить грудь. Вставленные в молочные железы силиконовые импланты принесли кучу проблем со здоровьем, вплоть до ухудшения зрения и гидроперикарда.

Об этом сообщили российские медиа.

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Увеличение груди обернулось болезнями

Гражданка Российской Федерации решила улучшить свой внешний вид — и поплатилась за это серьезными проблемами со здоровьем.

Россиянка заказала для себя операцию по увеличению груди.

Но после того, как были вставлены оба силиконовых импланта, ситуация вдруг вышла из-под контроля.

Сердце, эндокринная система и другие проблемы

Для начала у пациентки был зафиксирован отек Квинке, на что врачи не отреагировали, а девушке пришлось лечиться антигистаминными препаратами.

Далее пациентка с увеличенной грудью пережила очень сильные головные боли, у нее ухудшилось зрение, и на этом проблемы со здоровьем только усугубились.

За несколько месяцев у россиянки выпала половина волос, кардиологи диагностировали у пациентки гидроперикард (в полости возле сердца обнаружили накопление жидкости). Ко всему прочему у девушки начались проблемы со щитовидной железой.

Только после удаления имплантов состояние здоровья пациентки начало быстро улучшаться.

Напомним, мы ранее писали о том, что бывшая подруга известного футболиста умерла после косметической операции.

Добавим, мы сообщали о том, что известная блогерша умерла после пластической операции по увеличению ягодиц.

болезнь россияне операция Россия имплант
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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