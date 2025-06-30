В россии девушка получила болезнь после операции на груди

Импланты в груди — россиянка получила серьезную болезнь
Российская девушка поплатилась за свое желание увеличить грудь. Вставленные в молочные железы силиконовые импланты принесли кучу проблем со здоровьем, вплоть до ухудшения зрения и гидроперикарда.
Об этом сообщили российские медиа.
Увеличение груди обернулось болезнями
Гражданка Российской Федерации решила улучшить свой внешний вид — и поплатилась за это серьезными проблемами со здоровьем.
Россиянка заказала для себя операцию по увеличению груди.
Но после того, как были вставлены оба силиконовых импланта, ситуация вдруг вышла из-под контроля.
Сердце, эндокринная система и другие проблемы
Для начала у пациентки был зафиксирован отек Квинке, на что врачи не отреагировали, а девушке пришлось лечиться антигистаминными препаратами.
Далее пациентка с увеличенной грудью пережила очень сильные головные боли, у нее ухудшилось зрение, и на этом проблемы со здоровьем только усугубились.
За несколько месяцев у россиянки выпала половина волос, кардиологи диагностировали у пациентки гидроперикард (в полости возле сердца обнаружили накопление жидкости). Ко всему прочему у девушки начались проблемы со щитовидной железой.
Только после удаления имплантов состояние здоровья пациентки начало быстро улучшаться.
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