В новом перехвате украинской разведки жительница Белгородской области рф возмущается действиями собственной армии. Женщина рассказывает, как авиация государства-агрессора сбрасывала боеприпасы прямо на жилые дома и огороды. Она не понимает, почему военные летают над населенными пунктами, а не выбирают маршруты над полями.

Россиянка возмутилась действиями собственной авиации рф

В очередном добытом разведчиками перехвате жительница Белгородской области рассказывает о "нештатном сходе боеприпасов" авиации РФ. По ее словам, взрывы прогремели около пяти часов, после чего людей начали эвакуировать.

"Нас эвакуировали вообще. Снаряды снимали у этой Шобулиевой в доме. Это ужас. В пять часов как бахнуло! [...] А это наш самолеты. Их засекли по радару, и чтобы не попали в самолет, они выбросили его на огороде", — рассказала россиянка.

Она также заявила, что бомбы падали прямо на гражданские здания, хотя военные могли бы проложить маршрут над полями, чтобы избежать поражения населенных пунктов.

"А чего они летают по населенным пунктам? Что - маршрута по полям нет?", — возмутилась жительница области.

ГУР МО Украины отметило, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление агрессор получит справедливое возмездие.

