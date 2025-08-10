Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники ГУР перехватило разговор россиянки о бомбах на огороде

ГУР перехватило разговор россиянки о бомбах на огороде

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 16:53
Россиянка возмутилась бомбами рф, падающими на их села
Военный самолет РФ. Фото: Online.ua

В новом перехвате украинской разведки жительница Белгородской области рф возмущается действиями собственной армии. Женщина рассказывает, как авиация государства-агрессора сбрасывала боеприпасы прямо на жилые дома и огороды. Она не понимает, почему военные летают над населенными пунктами, а не выбирают маршруты над полями.

Об этом сообщает Официальный Telegram-канал ГУР МО Украины.

Реклама
Читайте также:

Россиянка возмутилась действиями собственной авиации рф

В очередном добытом разведчиками перехвате жительница Белгородской области рассказывает о "нештатном сходе боеприпасов" авиации РФ. По ее словам, взрывы прогремели около пяти часов, после чего людей начали эвакуировать.

"Нас эвакуировали вообще. Снаряды снимали у этой Шобулиевой в доме. Это ужас. В пять часов как бахнуло! [...] А это наш самолеты. Их засекли по радару, и чтобы не попали в самолет, они выбросили его на огороде", — рассказала россиянка.

Она также заявила, что бомбы падали прямо на гражданские здания, хотя военные могли бы проложить маршрут над полями, чтобы избежать поражения населенных пунктов.

"А чего они летают по населенным пунктам? Что - маршрута по полям нет?", — возмутилась жительница области.

ГУР МО Украины отметило, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление агрессор получит справедливое возмездие.

Напомним, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины вместе с медицинскими подразделениями провело масштабную операцию по эвакуации раненых защитников.

Ранее мы также информировали, что подразделение Nexus ГУР МО Украины продолжает эффективно уничтожать вражеские беспилотники. Для этого используют антидронные системы, которые работают прямо в воздухе, нейтрализуя цель еще до того, как она успеет нанести вред.

самолеты ГУР Белгород армия РФ ГУР МО України
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации