Эррол Маск приехал в Москву и раскритиковал сына Илона

Эррол Маск. Фото: Астра

Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, прибыл в Москву для участия в форуме, организованном идеологом "русского мира" Александром Дугиным. Среди участников мероприятия — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пропагандистка Екатерина Андреева и ряд пророссийских политиков с Запада.

Об этом пишут росСМИ.

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В комментарии российскому медиа "Царьград" Маск-старший назвал россиян "одними из самых умных", а также прокомментировал напряжение между Илоном Маском и Дональдом Трампом, заявив, что конфликт "может закончиться уже завтра". Он подчеркнул, что миллиардеру не надо было ссориться с президентом США.

"Они в течение пяти месяцев находятся в состоянии сильного стресса. Им пришлось избавиться от всей оппозиции, попытаться вернуть страну в нормальное русло, заняться обычными делами и так далее, и они очень устали и напряжены, так что вы можете ожидать чего-то подобного, знаете, в этом нет ничего необычного", — сказал Эррол Маск.

Отметим, что в одном из интервью Илон Маск называл своего отца "ужасным человеком".

Ранее мы писали, что спор между Илоном Маском и Дональдом Трампом обострился после того, как основатель Tesla резко раскритиковал предложенный Трампом законопроект о налогах и бюджете, назвав его "отвратительной гадостью". В ответ президент США в частных разговорах обозвал Маска "отъявленным наркоманом".