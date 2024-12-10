Эта прическа станет главным трендом 2025 года – все модницы выбирают ее.

Стрижка. Фото: Freepik

Конец 2024 года приносит миру моды новый тренд — прическу, имеющую все шансы стать главной в 2025 году. Мягкая пикси (Soft Pixie) уже на слуху среди модниц Лондона и, похоже, готова затмить популярность классического боба. Лаконичная, стильная и универсальная — эта стрижка стала выбором многих знаменитостей и блогеров.

Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Почему все говорят об этой стрижке

Soft Pixie сочетает в себе элементы укропа и классического пикси. Ее главная особенность — мягкие линии и естественный вид. В отличие от обычного пикси с четкими краями, эта стрижка имеет текстурированные кончики, создающие ощущение легкости. Пряди-перья часто обрамляют лицо, придавая эльфийского шарма.

Стрижка Soft Pixie. Фото с Instagram

Мягкая пикси подходит для любого типа волос и формы лица. Она подчеркивает черты лица и делает шею визуально длиннее. Ее можно носить в естественном виде, позволяя волосам высыхать без фена, или создать эффектный глянцевый образ с помощью стайлинга.

Еще один вариант стрижки пикси. Фото с Instagram

Как укладывать эту стрижку

Для природного вида используйте легкие кремы. Они придают блеск и фиксируют прическу без лишних усилий.

Если хотите более драматичный вид, как в 90-х, выберите гель для создания мокрого эффекта.

Укладывать эту стрижку несложно. Фото: скриншот видео

Мягкая пикси — это символ свободы и подлинности. Она противопоставляется идеально отполированным прическам, доминировавшим в соцсетях последние годы. Эта стрижка выглядит непринужденно и позволяет каждому выразить свою индивидуальность.

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