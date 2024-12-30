Стрижки с 90-х снова в тренде — идеи для женщин всех возрастов

Девушка в образе в стиле 90-х. Фото: Freepik

Хотите в новом году придать своему образу что-то новое и стильное? Обратите внимание на прически из 90-х, которые снова возвращаются в моду. Эти варианты выглядят современно, свежо и прекрасно подходят женщинам любого возраста — от молодых до зрелых леди.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.



Прическа — это не просто деталь, это акцент, который может кардинально изменить облик. Правильная стрижка придает лицу выразительность, подчеркивает преимущества и делает образ более утонченным. Для вдохновения предлагаем несколько проверенных временем опять ставших популярными вариантов.

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Каскад

Стрижка каскад создает эффект водопада благодаря плавному переходу от более коротких прядей к более длинным. Она добавляет прическе динамики и объема, что особенно оценят обладательницы тонких волос. Этот вариант идеально подходит для средней длины волос, независимо от их цвета. Результат — женственный и свежий вид.

Каскад. Фото с Instagram

Каре

Классическое каре остается вне времени. Оно отлично подчеркивает линии шеи и придает элегантности. Вы можете выбрать короткое или удлиненное каре — оба варианта выглядят очень изысканно. Особенно хорошо такая стрижка подходит женщинам, которые хотят добавить своему образу нотку классики.

Каре. Фото с Instagram

"Волчица"

Эта культовая стрижка с 80-90-х годов не просто прическа, а настоящее заявление о стиле. Она напоминает шерсть дикого животного благодаря использованию элементов каскада и обработке кончиков бритвой. Эта прическа придает образу хищного, слегка агрессивного вида, в который добавляется завуалированная сексуальность.

Стрижка "Волчица". Фото с Instagram

Стрижка имеет массу преимуществ: она подходит для волос любой длины, не требует сложной укладки и может стать базой для других причесок.

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