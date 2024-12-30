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Вечная классика — стрижки из 90-х, что будут в тренде в 2025

30 декабря 2024 16:04
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Стрижки с 90-х снова в тренде — идеи для женщин всех возрастов
Девушка в образе в стиле 90-х. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Хотите в новом году придать своему образу что-то новое и стильное? Обратите внимание на прически из 90-х, которые снова возвращаются в моду. Эти варианты выглядят современно, свежо и прекрасно подходят женщинам любого возраста — от молодых до зрелых леди.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Прическа — это не просто деталь, это акцент, который может кардинально изменить облик. Правильная стрижка придает лицу выразительность, подчеркивает преимущества и делает образ более утонченным. Для вдохновения предлагаем несколько проверенных временем опять ставших популярными вариантов.

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Каскад 

Стрижка каскад создает эффект водопада благодаря плавному переходу от более коротких прядей к более длинным. Она добавляет прическе динамики и объема, что особенно оценят обладательницы тонких волос. Этот вариант идеально подходит для средней длины волос, независимо от их цвета. Результат — женственный и свежий вид.

Каскад лучше всего подходит для всех типов волос.
Каскад. Фото с Instagram

Каре

Классическое каре остается вне времени. Оно отлично подчеркивает линии шеи и придает элегантности. Вы можете выбрать короткое или удлиненное каре — оба варианта выглядят очень изысканно. Особенно хорошо такая стрижка подходит женщинам, которые хотят добавить своему образу нотку классики.

Каре подходит не всем, но выглядит очень стильно.
Каре. Фото с Instagram

"Волчица"

Эта культовая стрижка с 80-90-х годов не просто прическа, а настоящее заявление о стиле. Она напоминает шерсть дикого животного благодаря использованию элементов каскада и обработке кончиков бритвой. Эта прическа придает образу хищного, слегка агрессивного вида, в который добавляется завуалированная сексуальность.

Стрижка "Волчица" будет снова популярна в 2025 году
Стрижка "Волчица". Фото с Instagram

Стрижка имеет массу преимуществ: она подходит для волос любой длины, не требует сложной укладки и может стать базой для других причесок.

Раньше мы писали о том, какая новая стрижка будет модной в 2025 году и освежит образ.

Также мы сообщали о стрижках, которые станут альтернативой каскаду и пикси в следующем году.

мода стрижки 90-е красота стиль

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16:03 ГБР объявила подозрение заместителю командира 110-й бригады

15:53 Во Львове врачам удалось спасти девочку от ужасной опухоли

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

15:47 За переход границы 219 тыс. грн — очередная схема на Одесчине

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