Трендовые сумки, которые станут хитом 2025 года — все модницы хотят их

Женщина с сумкой в руках. Фото: Freepik

Весна-лето 2025 года обещает изменить наш подход к аксессуарам. На этот раз в центре внимания — практичность, которая не только упрощает жизнь, но и задает новые стандарты стиля. Миниатюрные сумочки постепенно покидают сцену, уступая место вместительным, удобным моделям.

Издание VOGUE рассказало об этом подробнее.

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Doctor Holdall

Этот аксессуар — настоящая находка для тех, кто ценит комфорт и стиль. Прямоугольная форма с закругленными краями делает сумку универсальной. Коллекции Miu Miu, Jil Sander и Hermès продемонстрировали вариации из мягкой кожи, подходящие как для офиса, так и для вечерних прогулок.

Louis Vuitton и The Row пошли дальше, создав компактные трубчатые модели, идеально подходящие к кэжуал-образам. Это тот случай, когда практичность выглядит по-настоящему роскошно.

Компактная сумка. Фото с Instagram

East-West

Модель сумки Alaïa Le Teckel, получившая свое название благодаря сходству с таксой, стала фаворитом 2024 года. Тренд на вытянутые формы продолжается и в 2025 году. Миучча Прада добавила этому стилю шарма, представив модели с леопардовым принтом и лакированные сумки с ручками и пряжками.

Трендовая сумка. Фото с Instagram

Сумка формы East-West — это не только об удобстве, но и о смелости заявить о себе.

Мягкий уют замши

Замша остается фаворитом для тех, кто любит теплые текстуры и уют в деталях. Хотя этот материал не всегда практичен, его естественные потертости лишь придают аксессуару характер. Miu Miu предлагает карамельные замшевые сумки с изящными лошадиными пряжками — идеальное дополнение к любому образу.

Замшевые сумки. Фото с Instagram

А JW Anderson удивляет уникальными моделями, напоминающими пенни-лоферы. Эти сумки буквально зависают над землей, не касаясь ее, что делает их не только стильными, но и долговечными.

Раньше мы писали о главных новинках среди сумок, на которые стоит обратить внимание.

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